Maligne bolesti preuzele primat – najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti u Srpskoj

U postupku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na invalidsku penziju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske lani je izvršeno 6.436 ocjena, a maligne bolesti bile su najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti.

Gubitak radne sposobnosti kao posljedica malignih bolesti pojavljivao se u 384 slučaja ili 22,55 odsto, zbog kardiovaskularnih bolesti u 356 slučajeva, duševnih bolesti u 280 slučajeva, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva u 183 slučaja, te bolesti nervnog sistema u 169 slučajeva.

Maligne bolesti zajedno sa kardiovaskularnim i duševnim oboljenjima čine čak 59,90 odsto uzroka nastanka invalidnosti, odnosno gubitka radne sposobnosti, što predstavlja izuzetno visok procenat, saopšteno je iz Fonda PIO.

Do 2012. godine kardiovaskularna oboljenja su bila najzastupljeniji uzrok invalidnosti, ali su ih maligna oboljenja u proteklom periodu nadmašila i zadržala primat.

Gubitak radne sposobnosti kao posljedica povrede na radu prošle godini nastao je u 124 slučaja.

