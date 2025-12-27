Da li je čokolada pred nestankom? Naučnici upozoravaju da bi kakao mogao da iščezne

Naučnici istražuju otpornije biljne alternative koje bi mogle da zamijene kakao u omiljenim slatkišima.

Sve učestaliji ekstremni vremenski uslovi ozbiljno ugrožavaju uzgoj kakaa širom svijeta, dovodeći u pitanje budućnost čokoladne industrije.

Zbog toga naučnici intenzivno istražuju alternativne biljne kulture koje su otpornije na klimatske uslove i koje bi mogle da posluže kao osnova za nove vrste slatkiša, prenosi Euronews.

Oko 60 odsto svjetske proizvodnje kakaa dolazi iz zapadne Afrike, prije svega iz Obale Slonovače i Gane, gdje se proizvodnja oslanja na specifičnu kombinaciju visokih temperatura, obilnih padavina i kratkih sušnih perioda.

Međutim, u posljednje dvije godine proizvodnja kakaa smanjena je i do 40 odsto. Posljedica toga je nagli rast cijena čokolade, koje su dostigle najviše nivoe još od sedamdesetih godina prošlog vijeka. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se trend nastavi, kakao mogao postati rijetkost već do sredine ovog vijeka.

Klimatske promjene kao ključna prijetnja

Iako su se ranije kao razlozi za pad proizvodnje pominjali ilegalna eksploatacija zlata, starenje plantaža i krijumčarenje, novija istraživanja ukazuju da je glavni uzrok sve izraženiji ekstrem vremenskih padavina.

Institut "Salata" za klimu i održivost sa Univerziteta Harvard navodi da je kakao oduvijek bio osjetljiv na vremenske uslove, ali da klimatske promjene dodatno pojačavaju intenzitet obilnih kiša uslijed rasta temperatura.

Kako objašnjavaju naučnici, svaki porast prosječne temperature vazduha za jedan stepen Celzijusa omogućava atmosferi da zadrži oko sedam odsto više vlage, što dovodi do snažnijih pljuskova. Takvi uslovi uzrokuju zadržavanje vode u zemljištu, eroziju tla i širenje gljivičnih oboljenja koja uništavaju usjeve.

Suočeni sa ovim problemima, istraživači sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru počeli su da traže održivu alternativu kakau.

Može li rogač da zamijeni kakao?

Kao potencijalno rješenje, naučnici su se okrenuli rogaču, biljci koja uspijeva u mediteranskim krajevima i poznata je po otpornosti na sušu i visoke temperature.

Za razliku od kakaa, rogač zahtijeva minimalne količine vode i dobro podnosi suve klimatske uslove.

Iako nakon prženja razvija aromu sličnu kakau, njegov ukus se ipak razlikuje. Zbog toga su istraživači razvili dvije enzimske tehnike kojima menjaju njegov hemijski sastav kako bi pojačali gorčinu i slatkoću, čineći ga bližim ukusu čokolade.

Ovakav enzimski pristup smatra se jednostavnim i ekološki prihvatljivim, jer ne zahtijeva agresivne hemikalije koje se često koriste u industrijskoj obradi hrane.

Unapređenjem ukusa rogača, naučnici vjeruju da bi proizvođači mogli češće da ga koriste u proizvodima koji se danas prave od kakaa -- od čokoladnih tabli i kakao-praha, do napitaka i raznih poslastica.

Ako bi se ove metode primijenile na industrijskom nivou, mogle bi značajno da smanje zavisnost čokoladne industrije od kakaa, čineći proizvodnju otpornijom na klimatske promjene i bolesti usjeva.

"Naš cilj nije samo da oponašamo ukus kakaa, već i da proširimo spektar sastojaka koji se koriste u čokoladnim proizvodima", ističe Manfred Ku, glavni autor istraživanja.

"Okretanje izdržljivim i klimatski otpornim kulturama poput rogača može pomoći industriji da se prilagodi ekološkim izazovima, a potrošačima ponudi proizvode u kojima će i dalje uživati", zaključuje on.

(EUpravo zato/ekapija.com)