logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Regionalna saradnja na planinama: Uspostavlja se jedinstveni ski-pas za Srbiju, Crnu Goru i BiH

Regionalna saradnja na planinama: Uspostavlja se jedinstveni ski-pas za Srbiju, Crnu Goru i BiH

Autor Dušan Volaš
0

Olimpijski centar Jahorina i preduzeća u Crnoj Gori i Srbiji dogovorili su saradnju o uspostavljanju jedinstvenog regionalnog ski-pasa, pa će ski-pas kupljen u Kolašinu vrijediti i na Jahorini i na Kopaoniku.

Uspostavlja se jedinstveni ski-pas za Srbiju, Crnu Goru i BiH Izvor: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek objasnio je na konferenciji za medije u Podgorici da je pokrenuta inicijativa da se napravi jedna karta za cijkeli region, koja će važiti u svim skijalištima Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske i Slovenije.

"Cilj je da se uvežemo, jer konkurencija je zaista ogromna i nama se tu teško boriti sa razvijenijim centrima koji su u privatnom vlasništvu, u Italiji i u Austriji, a naša skijališta, i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u Srbiji, su u državnom vlasništvu i podležu svim tim barijerama", naglasio je Elek, prenosi RTCG.

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje skijališta skijalište Jahorina kopaonik Kolašin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ