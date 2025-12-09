logo
Ako planirate zimovanje u Srbiji: Evo koliko koštaju ski-pas i smještaj na Kopaoniku i Zlatiboru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Građani Bosne i Hercegovine koji planiraju zimski odmor u Srbiji i razmatraju najpoznatije ski-centre Kopaonik i Zlatibor, trebalo bi unaprijed da se upoznaju sa cijenama smještaja i ski-pasova za predstojeću sezonu.

Cijene smještaja i ski pasova na Kopaoniku i Zlatiboru Izvor: MONDO

Donosimo pregled prosječnih troškova za šestodnevni boravak za dvije osobe, preračunat u evre, radi lakšeg snalaženja.

Kopaonik: Najskuplja, ali i najpopularnija destinacija

Kopaonik tradicionalno važi za najskuplje zimovalište u Srbiji. Cijena šestodnevnog ski-pasa za dvoje kretaće se od 427 do 462 evra, što je oko 15% više u odnosu na prošlu godinu. Za one koji kupuju karte pojedinačno, dnevni ski-pas po osobi košta oko 224 evra, dok kombinovana dnevna i noćna karta iznosi oko 264 evra.

Smještaj na Kopaoniku najviše utiče na ukupan budžet. Apartmani u centru planine za šest dana koštaju između 684 i 812 evra za dvoje. Hotelski smještaj na samoj stazi znatno je skuplji, pa se cijene kreću od 1.880 do 3.040 evra.

Zlatibor: Povoljnija opcija za porodični odmor

Za turiste iz BiH koji traže pristupačniju varijantu, Zlatibor i njegova ski infrastruktura nude znatno niže troškove. Šestodnevni ski-pas za dvoje odraslih košta između 231 i 248 evra, dok pojedinačne karte iznose oko 115 evra za djecu i 123 evra za odrasle i seniore.

Cijene apartmanskog smještaja za šest noći na Zlatiboru kreću se od 175 do 529 evra, u zavisnosti od veličine i lokacije apartmana. Hoteli su skuplji, pa šestodnevni paket za dvoje iznosi od 785 do 1.420 evra.

Velike razlike u budžetu

Ukupan trošak zimovanja za dvoje u Srbiji zavisi prvenstveno od odabranog centra i tipa smještaja. Dok boravak na Kopaoniku vrlo lako može premašiti 1.500 evra, na Zlatiboru je moguće organizovati šestodnevni odmor već od oko 400 evra, ukoliko se bira povoljniji apartmanski smještaj.

Za građane BiH, Zlatibor ostaje znatno pristupačniji, dok Kopaonik i dalje nudi najveću i najuređeniju infrastrukturu, ali uz osjetno višu cijenu.

