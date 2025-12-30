logo
Nagodba od 10 miliona dolara: "Dizni" kršio zakon o privatnosti najmlađih na Jutjubu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

"Dizni" će platiti kaznu od 10 miliona dolara povodom optužbi da je korporacija nezakonito prikupljala podatke o djeci mlađoj od 13 godina putem sadržaja na "Jutjubu", saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

shutterstock_1341385184.jpg Izvor: Shutterstock

Prema naredbi, "Dizni" će platiti 10 miliona dolara u okviru nagodbe za rješavanje optužbi da je prekršio Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, navodi se u saopštenju.

Zakon zabranjuje prikupljanje, korištenje ili otkrivanje ličnih podataka djece bez roditeljskog pristanka, a "Dizni" navodno nije označio svoje video snimke na "Jutjubu" kao usmjerene ka djeci, dodalo je Ministarstvo pravde.

"Ministarstvo će preduzeti brze mjere da bi iskorijenilo svako nezakonito kršenje prava roditelja radi zaštite privatnosti njihove djece", zaključuje se u saopštenju.

