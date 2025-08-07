logo
Gasi se popularna striming aplikacija: Disney dao ogromne pare, pa riješio da je pošalje u istoriju

Autor mondo.ba
0

Nakon što je platio 9 milijardi dolara za trećinu Hulu servisa koju nije posjedovao, Disney je riješio da ugasi popularnu aplikaciju.

Dizni gasi Hulu aplikaciju Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

Jedna od najpoznatijih striming aplikacija u Americi - Hulu - uskoro odlazi u istoriju. Disney, koji sada u potpunosti posjeduje ovu platformu, najavio je da će do 2026. godine ugasiti Hulu aplikaciju i sav njen sadržaj preseliti u Disney+ aplikaciju.

Plan o "potpunoj integraciji" Hulu servisa u Disney+ potvrdili su izvršni direktor Bob Ajger i finansijski direktor Hjuz Džonston tokom najnovijeg izvještaja o poslovanju. Nova objedinjena Disney+ aplikacija (koja će uključivati i Hulu) biće lansirana sljedeće godine.

"Danas najavljujemo veliki korak u jačanju naše striming ponude - potpunu integraciju Hulu-a u Disney+. Time ćemo stvoriti moćan paket zabavnog sadržaja, koji kombinuje najjače brendove i franšize, odličnu opštu zabavu, porodični program, vijesti i vodeći sportski sadržaj uživo - sve u jednoj aplikaciji", poručili su Ajger i Džonston.

Izvor: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Rad na unapređenju tehnologije već je počeo. Aplikacija Disney+ će dobiti niz novih funkcija, uključujući personalizovaniju početnu stranu i dodatne opcije. Takođe je najavljeno i da 21. avgusta stiže zasebni ESPN striming servis.

Portparol kompanije je za Variety izjavio da će korisnici i dalje moći da kupe zasebne pretplate za Hulu i za Disney+. Međutim, Ajger je naglasio da će objedinjena aplikacija omogućiti "bolje korisničko iskustvo", što bi trebalo da smanji broj otkazivanja pretplate i zadrži korisnike. Pošto će obje platforme raditi na istoj tehničkoj osnovi, očekuju se uštede u troškovima.

Odluka da se Hulu i Disney+ ujedine doneta je nakon što je u junu Disney završio kupovinu trećine Hulu-a od kompanije Comcast i postao stopostotni vlasnik. Iako je Comcast tražio 13 milijardi dolara za svoj udeo, nezavisna banka je u arbitraži procjenila da je realna vrijednost 9 milijardi.

"Stvaranjem jedinstvene striming ponude korisnicima pružamo veći izbor, udobnost, kvalitet i unapređenu personalizaciju. To će nam omogućiti veći angažman korisnika, nižu stopu otkazivanja pretplata, veće oglasne prihode i operativne efikasnosti koje ćemo moći da reinvestiramo u posao", kaže Ajger.

Na kraju, Disney je saopštio da, po uzoru na Netflix, više neće objavljivati broj pretplatnika na svoje striming servise - Disney+, Hulu i ESPN+.

(MONDO)

Tagovi

Dizni

