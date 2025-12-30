Najzanimljivije izjave političara u 2025. godini (FOTO)

Izdvojili smo neke od najzanimljivijih i najzabavnijih izjava političara koje su obilježile 2025. godinu. Od urnebesnih komentara do neočekivanih priznanja – pogledajte hitove koji su proteklu godinu učinili nezaboravnom.

Izvor: Envato

Godina 2025. donijela je niz izjava političara koje su izazvale pažnju javnosti i medija.

Među njima:

Narodni poslanik Bojan Kresojević pohvalio se rastom broja djece rođene četvrti put u Banjaluci kao rezultat konkretnih mjera.

Sanja Vulić, šef Kluba poslanika SNSD, komentarisala je snagu Milorada Dodika: „Bojite se da kao kameleon ima bezbroj života“.

Premijer Savo Minić je kroz šalu rekao da Republika Srpska uopšte nije neprezadužena i da je čak vještačka inteligencija to potvrdila.

Bivši predsjednik Vlade Radovan Višković istakao je da ne želi više slušati laži na svoj račun od ljudi koje je ocijenio kriminalnijima od sebe.

Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je mlade da služe civilni rok, treniraju i jačaju tijelo kroz sklekove, trbušnjake i jednostavnu ishranu.

Lider Milorad Dodik komentarisao je situacije sa: „A šta ako odbijem“.

Bivši generalni direktor Vlado Đajić otkrio je da ima ponudu da radi u Federaciji za 7.000 KM platu.

Poslanik Nebojša Vukanović je izjavio: „Bolje da vladaju bušmani nego Draško Stanivuković“.

Potpredsjednica Narodne skupštine Anja Ljubojević uporedila je SNSD sa Real Madridom: „Vratiće se i SNSD u svoju Banjaluku jer ju je on napravio glavnim gradom“.

Poslanica Zagorka Grahovac pitala je ministra Petru Đokića: „Da li će računi za struju biti veći – YES or NO?!“

A možda smo i neke zaboravili ili namjerno potisnuli, pa nam u komentarima napišite koje biste dodali!