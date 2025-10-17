Tužba stigla u Hag: Evropski lideri na meti zbog smrti hiljada migranata

Međunarodni konzorcijum advokata podnio je Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) u Hagu tužbu protiv 122 evropska političara i zvaničnika za zločine protiv čovječnosti, odnosno za smrt više od 30.000 migranata, objavio je španski list "El pais".
Među optuženima su bivši njemački kancelar Angela Merkel, francuski predsjednik Emanuel Makron, poljski premijer Donald Tusk i bivši italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini.
Međunarodni konzorcijum advokata optužuje evropske lidere da su saučesnici u smrti migranata u Sredozemnom moru dok su pokušavali da stignu iz Libije do Evrope, kao i u mučenju onih koji su boravili u libijskim zatvorima.
Kako se navodi u tužbi, više od 30.000 ljudi je poginulo u Sredozemnom moru od 2014. godine, a oko 150.000 je prisilno vraćeno u Libiju, gdje su se našli u "uslovima uporedivim sa koncentracionim logorima".
Tužba, zasnovana na šestogodišnjoj istrazi i izvještaju od 700 stranica koje su sastavili advokati uz podršku Pariskog instituta za političke studije, sadrži iskaze 77 svjedoka, uključujući bivše šefove država i visoke zvaničnike EU, kao i interne dokumente i zapise sa zatvorenih sastanaka.
U tužbi se tvrdi da su evropske vlade namjerno stvorile sistem za sprečavanje ulaska migranata u Evropu, što spada pod nadležnost MKS-a.
Među optuženima je i nekoliko španskih političara, uključujući sadašnjeg ministra odbrane Margaritu Robles, bivšeg premijera Marijana Rahoja i bivšeg zamjenika premijera i ministra spoljnih poslova Hozea Manuela Garsiju Margalja.
Ista grupa advokata je 2019. godine podnijela sličnu tužbu u Hagu, tvrdeći da je smrt migranata u Sredozemnom moru rezultat politika EU.
Tužilac MKS-a je prihvatio osnove za istragu, ali nijedan evropski zvaničnik nije izveden pred lice pravde.
(Srna)