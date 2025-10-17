logo
Tužba stigla u Hag: Evropski lideri na meti zbog smrti hiljada migranata

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Međunarodni konzorcijum advokata podnio je Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) u Hagu tužbu protiv 122 evropska političara i zvaničnika za zločine protiv čovječnosti, odnosno za smrt više od 30.000 migranata, objavio je španski list "El pais".

pravo.jpg Izvor: Shutterstock

Među optuženima su bivši njemački kancelar Angela Merkel, francuski predsjednik Emanuel Makron, poljski premijer Donald Tusk i bivši italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini.

Međunarodni konzorcijum advokata optužuje evropske lidere da su saučesnici u smrti migranata u Sredozemnom moru dok su pokušavali da stignu iz Libije do Evrope, kao i u mučenju onih koji su boravili u libijskim zatvorima.

Kako se navodi u tužbi, više od 30.000 ljudi je poginulo u Sredozemnom moru od 2014. godine, a oko 150.000 je prisilno vraćeno u Libiju, gdje su se našli u "uslovima uporedivim sa koncentracionim logorima".

Tužba, zasnovana na šestogodišnjoj istrazi i izvještaju od 700 stranica koje su sastavili advokati uz podršku Pariskog instituta za političke studije, sadrži iskaze 77 svjedoka, uključujući bivše šefove država i visoke zvaničnike EU, kao i interne dokumente i zapise sa zatvorenih sastanaka.

U tužbi se tvrdi da su evropske vlade namjerno stvorile sistem za sprečavanje ulaska migranata u Evropu, što spada pod nadležnost MKS-a.

Među optuženima je i nekoliko španskih političara, uključujući sadašnjeg ministra odbrane Margaritu Robles, bivšeg premijera Marijana Rahoja i bivšeg zamjenika premijera i ministra spoljnih poslova Hozea Manuela Garsiju Margalja.

Ista grupa advokata je 2019. godine podnijela sličnu tužbu u Hagu, tvrdeći da je smrt migranata u Sredozemnom moru rezultat politika EU.

Tužilac MKS-a je prihvatio osnove za istragu, ali nijedan evropski zvaničnik nije izveden pred lice pravde. 

(Srna)

migranti tužba političari Evropa

