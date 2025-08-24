Stradale u čamcu tokom oluje: Tri maloljetne sestre se utopile u Sredozemnom moru

Tri sestre od devet, 11 i 17 godina stradale su gumenom čamcu koji je prevozio migrante iz Libije u Italiju, a koga je na Sredozemnom moru zahvatilo nevrijeme, saopštila je njemačka dobrotvorna organizacija za spasavanje na moru.

Tijela sestara pronađena su unutar čamca u kome je bilo na desetine migranata, a koji su udarali talasi visine do 1,5 metara prije nego što je spasilački brod "Nadir" stigao na lice mjesta.

Za sada nije saopštena nacionalnost sestara, prenosi Rojters.

Među 65 ljudi, koji su spašeni, bile su tri trudnice, djeca i sedmomjesečna beba.

Spasilačni brod "Nadir" je presreo gumeni čamac, koji je krenuo iz Zuvare u Libiji u petak, 22. avgusta tokom noći.

Italijanska obalska straža evakuisala je 14 ljudi juče poslije podne i odvela ih na južno italijansko ostrvo Lampeduza, gdje je nakon spasilačke akcija doplovio i brod "Nadir".

