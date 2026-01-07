logo
Izbjegavati boravak napolju: Vazduh nezdrav u Banjaluci i Kaknju

Izbjegavati boravak napolju: Vazduh nezdrav u Banjaluci i Kaknju

Autor Dušan Volaš
0

Vazduh je nezdrav u Banjaluci i Kaknju zbog čega je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod srčanih bolesnika i astmatičara, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Izbjegavati boravak napolju: Vazduh nezdrav u Banjaluci i Kaknju Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Prema mjerenju u 15.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci bio je 153, a u Kaknju 158.

U Sarajevu, Tuzli, Zenici, Hadžićima i Vogošći vazduh je umjereno zagađen.

Neke zagađujuće materije mogu da uzrokuju zdravstvene probleme licima koje su veoma osjetljiva na zagađenje vazduha i zbog toga bi trebalo da izbjegavaju boravak napolju.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

