Alarmantno zagađenje vazduha u Gacku: Gori deponija na površinskom kopu, zatraženo hitno mjerenje svih štetnih gasova

Štab za vanredne situacije u neprekidnom zasijedanju do normalizacije stanja

Izvor: Shutterstock

Opštinski štab za vanredne situacije u Gacku održao je danas sjednicu zbog zagađenja vazduha prouzrokovanog gorenjem deponija na dijelu površinskog kopa rudnika i zaključeno je da će o svemu upoznati nadležne institucije s ciljem rješavanja problema u čije prevazilaženje su već uključeni radnika Rudnika i Termoelektrane.

Odlučeno je da Štab održi posebnu sjednicu sa predstavnicima Domom zdravlja, na kojoj će biti definisane instrukcije građanima o ponašanju u narednim danima zbog povećanog zagađenja vazduha.

Na današnjoj sjednici su pozdravljeni napori Rudnika i Termoelektrane Gacko u posljednih sedam dana na saniranju deponije koja gori, ali je konstatovano da sanacija mora biti u cjelosti riješena.

"Naročito ističemo i pozdravljamo napore radnika RiTE Gacko koji u posljednjim danima rade na saniranju postojeće deponije u krajnje neadekvatnim i opasnim uslovima po zdravlje ljudi", navedeno je u saopštenju poslije sjednice.

Istaknuto je da će se komandant Štaba obratiti RiTE Gacko sa namjerom da se opštini urgentno dostavi objektivna informacija koja će biti osnov za sazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine Gacko.

Takođe, obratiće se Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske kako bi ih upoznali sa postojećom ekološkom situacijom te zahtjevom i sugestijama za dodatni prijedlog mjera, a ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i zdravlja i socijalne zaštite da bi ih upoznali sa situacijom.

Od "Elektroprivrede Republike Srpske" tražiće da se stavi u potpunu funkciju RiTE Gacko na prevazilaženje postojećeg stanja, kao i da se obezbijede cjelovita mjerenja svih štetnih gasova.

Komandant Štaba za vanredne situacije Vukota Govedarica rekao je da su zdravlje i bezbjednost građana direktno ugroženi, zbog čega će Štab biti u neprekidnom zasijedanju do normalizacije stanja.

"Prije sedam dana iznijeli smo jasan stav sa namjerom da se postojeće stanje riješi u narednih deset dana. Od tog momenta vidljivi su određeni rezultati, jer radnici rade na otklanjanju problema. Međutim, ni atmosferske prilike nam trenutno ne idu u prilog", rekao je Govedarica.