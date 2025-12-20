logo
Banjaluka i danas na vrhu neslavne liste najzagađenijih gradova u BiH

Banjaluka i danas na vrhu neslavne liste najzagađenijih gradova u BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Banjaluka jutros ima najzagađeniji vazduh u BiH, a slijede je Tuzla i Sarajevo, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.

Tuzla, Sarajevo i Banjaluka najzagađeniji u BiH Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Mjerenje u devet časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 164, u Tuzli 158, a u Sarajevu 151, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

U 13 časova Tuzla se popela na vrh, slijedi je Sarajevo, a Banjaluka je pala na 3. mjesto.

Izvor: zrak.ekoakcija.org

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju, navedeno je u objavi.

U Travniku i Maglaju indeks kvaliteta vazduha je 127, u Zenici i Visokom 116, Lukavcu 111, Ilijašu 106, Vogošći 101, te je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobra, od 51 do 100 je umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

