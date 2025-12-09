logo
Banjaluka najzagađenija u BiH, slijede je Sarajevo i Brod

Banjaluka najzagađenija u BiH, slijede je Sarajevo i Brod

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Banjaluci, Brodu i Sarajevu vazduh je danas nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih negativnih posljedica po respiratorne organe

Zimzobal Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mjerenje u 14.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 160, Brodu 159 i Sarajevu 154, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostalo stanovništvo trebalo bi izbjegavati produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

Izvor: zrak.ekoakcija.org

U Tuzli, Zenici i Kaknju vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

U Tuzli indeks kvaliteta iznosi 147, Zenici 109 i Kaknju 101.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

