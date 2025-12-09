logo
"Globalni problem koji mora biti riješen": Vazduh u Banjaluci opasan po zdravlje

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
2

Nezavisni mjerni uređaji sinoć su pokazali da je kvalitet vazduha u Banjaluci bio izuzetno loš, sa vrijednostima koje su grad svrstale među najzagađenije u regionu.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema dostupnim podacima, Banjaluka je sinoć, sa indeksom zagađenja od 286, bila zagađenija od Sarajeva, Beograda, Zagreba tokom njihovog najtežeg zimskog perioda.

Zagađenje vazduha je globalni problem koji mora biti riješen jer će on postajati sve veći, rekao je u Јutarnjem programu RTRS-a Mladen Duronjić pulmolog, načelnik Klinike za plućne bolesti UKC-a Republike Srpske.

"Osnovni preduslov da bi se problem počeo rješavati je dignuti svijest i ukazati na realanost", rekao je Duronjić.

Istakao je da je u zadnje vrijeme ovaj problem sve češći.

"Najveći zagađivaći su ložišta, toplane, TE i izduvni gasovi iz automobila. Kada je riječ o mjerim jedinicama veličine u mikronima preko 30, 40 najčešće nisu štetne i ne predstvljaju rizik, dok 10 i ispod već jesu štetne", rekao je on.

Upozorava da su u najvećem riziku djeca, trudnice i starije osobe od 70 godina, te preporučuju građanima da ostanu u zatvorenom prostoru dok se uslovi ne poprave.

"Sreća u nesreći je da svi udišemo ovaj vazduh, i samim tim smo prinuđeni da svi razmišljamo o ovom problemu", poručio je on.

Vazduh u Banjaluci i jutros je nezdrav sa indeksom zagađenja od 173.

Zagađen vazduh se mjeri Indeksom kvaliteta vazduha (AQI), koji koristi brojeve da označi nivo zagađenja (od 0-50 je dobro, dok iznad 100 postaje nezdravo, a iznad 250 opasno).

(Mondo)

zole

Jel ko umro

Tata

Ja opet ponavljam,najveći trovač naroda je gradska deponija koja na 5 km vazdušne linije od centra grada.Ona truje ovaj narod svaki dan bez obzira na godišnja doba i nikom ništa za to.

