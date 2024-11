Izbjegavati boravak napolju: Vazduh nezdrav u više gradova, najveći indeks zagađenja u Banjaluci

Kvalitet vazduha jutros je nezdrav u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli, Travniku, Zenici, Lukavcu i Kaknju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci 280, Sarajevu 162, Tuzli 157 i Travniku 156.

U Zenici, Kaknju i Lukavcu vazduh je nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva.

Zbog nezdravog vazduha građanima je preporučeno da izbjegavaju boravak napolju.

Kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

