Tamindžija o incidentu sa Vučinićem: Ja sam ozbiljan čovjek, moj način borbe s njim je "ignore" (VIDEO)

Poslanik SNSD-a Ilija Tamindžija odbacio je danas tvrdnje poslanika Liste za pravdu i red Đorđa Vučinića, da ga je napao pred početak sjednice Narodne skupštine RS. Tamindžija je istakao i da je o svemu dao izjavu u policiji.

Vučinić je jutros naveoda je prvo došlo do verbalnog sukoba, a potom i naguravanja u banjalučkom hotelu Bosna, gdje ova dvojica poslanika iz Hercegovine odsjedaju kad su skupštinske sjednice.

Povod je, kako je naveo Vučinić, "afera zaglavljivanje" o kojoj je on govorio na skupštinskim zasjedanjima. Određeni snimak ovog incidenta, na svom blogu je objavio Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red i šef poslaničkog kluba ove stranke u NSRS.

Tamindžija je danas iznio svoju stranu priče

"Išao sam do sobe i u uskom hodniku on je počeo da me snima kamerom. Naravno, pošto ne pričam s njim, nisam ništa progovorio nego sam se rukom zaštitio od neovlaštenog snimanja", rekao je i dodao da je Vučinić počeo njemu da prijeti i pokušava isprovocirati incident.

"Ja sam ozbiljan čovjek, nisam na to reagovao", izjavio je Tamindžija.

Kazao je da je Vućinićev cilj da u nedostatku argumenata, vodi politiku navodne ugroženosti od SNSD-a i da sebe prikaže kao žrtvu.

Na pitanje da li je psovao i vrijeđao, Tamindžija je odgovorio "ne".

"Ima li snimak o tome? Oni su stalno ozvučeni, pod video nadzorom... Ima li ijedan dokaz za to. Na bilo koje izjave tog lika, ja uopšte ne reagujem. Moj način borbe s njim je 'ignore', kazao je Tamindžija.

