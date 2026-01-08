logo
Poplave u Sjevernoj Makedoniji: Dramatična noć u Kičevu, voda prodrla u kuće u Ohridu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Obilne padavine i snijeg u Sjevernoj Makedoniji prouzrokovale su poplave u mnogim lokalnim zajednicama, a najkritičnija situacija je u Kičevu gdje je više od 100 građana evakuisano.

Kritično u Sjevernoj Makedoniji: Više od 100 građana evakuisano u Kičevu zbog poplava Izvor: mk.tv21.tv

U Ohridu su poplavljene kuće i podrumi, a usljed padavina izlila se i rijeka Koselska, prenose makedonski mediji.

Rijeka Vardar izlila se u selu Balin Dol u opštini Gostivar i poplavila poljoprivredne parcele i nekoliko dvorišta.

Na putu Tetovo-Banjice odroni otežavaju kretanje.

Prema podacima Centra za krizni menadžment i Uprave za hidrometeorološke poslove, najviše su pogođeni jugozapadni dio zemlje, Pelagonija, Pološka kotlina, kao i zapadni i planinski krajevi.

Sjeverna Makedonija poplave

