logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije osobe poginule u helikopterskoj nesreći, među njima poznati milioner: Jezive scene u Rusiji (Video)

Dvije osobe poginule u helikopterskoj nesreći, među njima poznati milioner: Jezive scene u Rusiji (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Dvoje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u rekreativnom centru u Permskom regionu.

Pad helikoptera u Rusiji Izvor: YouTube/Printscreen/Jakub Białkowski

Dvoje ljudi poginulo je nakon što se privatni helikopter srušio u rekreativnom centru u Permskom regionu u Rusiji, saopštili su ruski zvaničnici i lokalni mediji.

Dvosedni helikopter pao je u rekreativnom centru Aštali Park u okrugu Bardimski u Permskom regionu.

Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da su u udesu stradale dve osobe, da su spasilačke ekipe odmah poslate na lice mesta i da nije bilo štete na zemlji.

"Nažalost, dvije osobe su poginule u helikopterskoj nesreći.", navelo je ministarstvo, dodajući da je na lice mjesta upućeno oko 40 spasilaca i 14 jedinica opreme.

Prema ruskim lokalnim medijima, žrtve su bili milioner iz Perma Iljas Gimadutdinov, osnivač transportne kompanije Tattranskom, i Elmir Konjakov, šef kolone vozila te kompanije.

Ruski mediji navode da je helikopter Robinson R44 Raven, u vlasništvu kompanije, obavljao neovlašćeni let.

U daljem izvještaju, Uralska transportna tužilaštva Rusije objavila je snimke sa lica mjesta koji pokazuju da je helikopter zapleo kablove. Službena istraga o incidentu je u toku.

Zvaničnici su naveli da pad helikoptera nije predstavljao opasnost za druge osobe u rekreativnom centru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija helikopter

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ