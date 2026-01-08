Dvije osobe poginule u helikopterskoj nesreći, među njima poznati milioner: Jezive scene u Rusiji (Video)

Dvoje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera u rekreativnom centru u Permskom regionu.

Izvor: YouTube/Printscreen/Jakub Białkowski

Dvoje ljudi poginulo je nakon što se privatni helikopter srušio u rekreativnom centru u Permskom regionu u Rusiji, saopštili su ruski zvaničnici i lokalni mediji.

Dvosedni helikopter pao je u rekreativnom centru Aštali Park u okrugu Bardimski u Permskom regionu.

Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da su u udesu stradale dve osobe, da su spasilačke ekipe odmah poslate na lice mesta i da nije bilo štete na zemlji.

"Nažalost, dvije osobe su poginule u helikopterskoj nesreći.", navelo je ministarstvo, dodajući da je na lice mjesta upućeno oko 40 spasilaca i 14 jedinica opreme.

Russians in The Perm region pulling off the dumbest helicopter crash ever ‍♀️ Two dead.pic.twitter.com/EohYNayQYS — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate)January 7, 2026

Prema ruskim lokalnim medijima, žrtve su bili milioner iz Perma Iljas Gimadutdinov, osnivač transportne kompanije Tattranskom, i Elmir Konjakov, šef kolone vozila te kompanije.

Ruski mediji navode da je helikopter Robinson R44 Raven, u vlasništvu kompanije, obavljao neovlašćeni let.

U daljem izvještaju, Uralska transportna tužilaštva Rusije objavila je snimke sa lica mjesta koji pokazuju da je helikopter zapleo kablove. Službena istraga o incidentu je u toku.

Zvaničnici su naveli da pad helikoptera nije predstavljao opasnost za druge osobe u rekreativnom centru.