Drama u Turskoj: Pucnjava u zgradi vlade, građani evakuisani

Pucnjava u zgradi vlade u Antaliji.

U turskom gradu Antaliji jutros je zavladala prava drama nakon što je došlo do pucnjave u zgradi vlade okruga Kepez. Oko 11 časova po lokalnom vremenu, naoružani napadač je upao u prostorije Direkcije za nacionalno obrazovanje i počeo nasumično da puca, što je izazvalo paniku i hitnu evakuaciju svih prisutnih građana i zaposlenih. Nakon što je ispalio više hitaca, napadač se zabarikadirao u jednu od prostorija unutar kompleksa.

Na lice mjesta su odmah upućene jake policijske snage, specijalne jedinice i medicinske ekipe, dok su policijski timovi podigli obezbjeđenje oko čitavog područja na najviši nivo. Prema najnovijim informacijama sa terena i snimcima koji kruže društvenim mrežama, specijalci su već ušli u zgradu i trenutno rade na savladavanju napadača. Za sada još uvijek nema potvrđenih podataka o tome da li u ovom incidentu ima povrijeđenih ili stradalih osoba.

