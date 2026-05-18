Afera "Vijadukt": Firma koja je dobila više od 100 miliona maraka odštete promijenila vlasnika

Firma "Vijadukt" iz Portoroža, koja je nakon međunarodne arbitraže protiv Bosne i Hercegovine dobila odštetu veću od 100 miliona maraka, promijenila je vlasničku strukturu, što je ponovo skrenulo pažnju javnosti na ovaj višegodišnji slučaj.

Prema dostupnim informacijama, dosadašnji vlasnici Boris Goljevšček i Vladimir Zevnik prodali su kompaniju firmi registrovanoj u Ujedinjenom Kraljevstvu, iza koje stoji državljanin Sjeverne Makedonije Krste Blaževski. Vrijednost transakcije procjenjuje se na oko milion evra, piše slovenački portal Necenzurisano.si.

Ova promjena vlasništva dolazi nakon što je Vijadukt naplatio odštetu dosuđenu u arbitražnom postupku pred međunarodnim sudom u Vašingtonu, koji je utvrdio obavezu BiH da isplati više od 56 miliona evra zbog jednostranog raskida koncesije za izgradnju hidroelektrana na rijeci Vrbas.

Koncesija je prvobitno dodijeljena 2004. godine, dok je 2013. godine raskinuta odlukom vlasti u Republici Srpskoj, što je kasnije dovelo do pokretanja arbitražnog spora. Nakon odluke suda, BiH je isplatila dosuđeni iznos, što je izazvalo političke i institucionalne rasprave o odgovornosti za nastanak spora.

U javnosti su se pojavila različita tumačenja o načinu upravljanja projektom, uključujući i pitanja o finansijskim tokovima nakon isplate odštete, kao i o ulozi posrednika i investicionih fondova koji su učestvovali u finansiranju arbitražnog postupka.

Takođe, ostaje otvoreno pitanje raspodjele sredstava unutar samog Vijadukta, s obzirom na to da je kompanija nakon arbitraže ostvarila značajne prihode, ali i imala visoke troškove i odlive sredstava, prema ranije dostupnim finansijskim izvještajima.

Prodaja firme za iznos koji je višestruko manji od dobijene arbitražne odštete dodatno je podstakla interesovanje javnosti i medija, ali bez zvaničnih potvrda o razlozima i detaljima poslovnog aranžmana.

U BiH i dalje traje politička i pravna rasprava o odgovornosti za nastanak spora, pri čemu jedni ukazuju na odluke institucija Republike Srpske u vezi s koncesijom, dok drugi naglašavaju širi institucionalni okvir i vođenje arbitražnog postupka na državnom nivou.

Slučaj "Vijadukt“ ostaje jedan od najznačajnijih arbitražnih sporova u regionu, kako zbog visine dosuđene odštete, tako i zbog otvorenih pitanja koja i dalje prate tok i raspodjelu sredstava.