Ubjedljivo “NE” u Sočkovcu: Građani protiv istraživanja na Ozrenu

Mještani Sočkovca u opštini Petrovo danas su se na referendumu izjasnili protiv geoloških istraživanja u ovoj mjesnoj zajednici na Ozrenu.

Izvor: RTRS

Iz Opštinske izborne komisije su naveli da je protiv geoloških istraživanja bilo 97,9 odsto.

Na referendum o izvođenju geoloških istraživanja u Sočkovcu u opštini Petrovo danas je izašlo 51,6 odsto mještana, izjavio je predstavnik Opštinske izborne komisije Nenad Popović.

Popović je istakao da je referendum uspio ako je izlaznost građana 50 odsto plus jedan glas.

Na referendumu je glasalo 391 od 757 upisanih birača.

Građani mjesne zajednice Sočkovac danas su odgovarali na referendumsko pitanje "Da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac?".

Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je ranije danas da je uvjeren da glas naroda mora biti uvažen od svih viših instanci vlasti.

Kompanija "Likos Balkan metals" iz Bijeljine nedavno je obavijestila pismeno načelnika opštine Petrovo Ozrena Petkovića da 22. maja počinje sa detaljnim geološkim istraživanjima na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala na istražnom prostoru "Petrovo".

Ekološka udruženja sa ovog područja putem društvenih mreža pozvala su građane na masovno okupljanje 22. maja na području predviđenim za istražne geološke radove.

(Srna/Mondo)