Večeras na Centralnom spomen-obilježju: Portreti i svjedočanstva srpskih heroja kroz 3D projekciju

U centru Banjaluke večeras će biti upriličen multimedijalni događaj tokom kojeg će na Centralnom spomen-obilježju biti prikazani portreti poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

Izvor: Memorijalni centar RS

Memorijalni centar Republike Srpske uputio je poziv svim građanima da večeras od 21 čas prisustvuju ovom programu na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"Kroz savremenu tehnologiju vizuelnog mapiranja, na spomeniku će biti projektovani portreti heroja, kao i potresni dijelovi svjedočanstava članova njihovih porodica, koji se čuvaju u zvaničnoj bazi Memorijalnog centra", navedeno je.

Organizatori ističu da ovaj događaj predstavlja snažan spoj umjetnosti, moderne tehnologije i kulture pamćenja. Glavni cilj projekta je da se novim generacijama na upečatljiv način približi značaj slobode, podnesene žrtve i istorijskog naslijeđa srpskog naroda, te da se očuva trajno sjećanje na one koji su dali živote za odbranu otadžbine.

Iz Memorijalnog centra dodaju da će u utorak, 19. maja, u okviru Svečane akademije u Banjaluci, javno otvoriti najveću bazu snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda.

Podsjećamo, zbog pripreme i izvođenja ove vizuelne projekcije, u toku večeri biće privremeno obustavljen saobraćaj u dijelu Ulica kralja Petra I Karađорđevića.