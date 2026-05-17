Policija pretražuje jezero kod Beograda u potrazi za tijelom Nešovića, prethodno pronađen automobil sa dokazima

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Tužilaštvo i policija sprovode potragu za tijelom ubijenog Aleksandra Nešovića.

Policija pretražuje jezero kod Beograda u potrazi za tijelom Aleksandra Nešovića Izvor: MUP VJT

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i MUP-u potvrđeno je da je u toku je policijska pretraga terena kod Jakovačkog jezera, gdje su raspoređene jake snage pripadnika policije. Tužilaštvo i policija sprovode potragu za tijelom ubijenog Aleksandra Nešovića.

Potraga za telom Aleksandra Nešovića
Juče je u Putnicima pronađen automobil za koji se sumnja da je u njemu transportovano Nešovićevo tijelo. Prema nezvaničnim saznanjima, u vozilu su pronađeni tragovi zločina na Senjaku, za koji je uhapšeno 10 osoba. U vozilu su pronađene flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Centar naselja Putinci kod Rume juče je, podsjetimo, bilo pod jakim policijskim obezbjeđenjem nakon što su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Žandarmerije raspoređeni na više lokacija, u okviru opsežne akcije i potrage u slučaju nestalog Aleksandra Nešovića.

Aleksandar Nešović, zvani Baja, koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom, a Više javno tužilaštvo u Beogradu sinoć saopštilo je da je Nešović ubijen.

Pripadnici UKP pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Aleksandra Nešovića
