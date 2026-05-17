Određen pritvor osumnjičenima za ubistvo Aleksandra Nešovića: Sud donio odluku, samo žena u kućnom pritvoru

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor većini osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Nešovića zvanog Baja, dok je jednoj osumnjičenoj određen kućni pritvor.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, odredio je pritvor svim odumnjičenima koji se dovode u vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića, zvanog Baja na Senjaku 12. maja, osim Danki V. kojoj je određen kućni pritvor.

Naredbom o sporovođenju istrage Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42) tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično delo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično delo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Dejan S. (50) se tereti za krivično djelo Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Devetoro osumnjičenih su juče, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštvabu Beogradu, saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Veselin M. saslušan je dan ranije i tom prilikom izneo svoju odbranu, nakon čega mu je na prijedlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio pritvor do 30 dana.

Kako se navodi u naredbi za pokretanje istrage, sumnja se da su 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu "27" Saša V. i Mario S. kao saizvršioci lišili života na podmukao način oštećenog A. N.

"Najprije je oštećenog A.N. telefonom pozvao Veselin M. koji je, kako se sumnja bio u društvu Saše V. i Maria S. i predložio mu da dođe u navedeni restoran kako bi raspravili međusobne nesuglasice, sugerišući mu da ne dođe u pratnji svog obezbjeđenja", ssopšteno je iz tužilaštva.

Oštećeni je po dolasku ispred restorana i uočavanju vozila koja koriste osumnjičeni, prvobitno odlučio da napusti mjesto događaja, bez ulaska u restoran, obvestivši o tome svog prijatelja V. B, ali se nakon poziva Saše V, sa kojim je od ranije u sukobu, nakon desetak minuta vratio, ušao u navedeni restoran, te sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom M.

Nakon rasprave Saša V. je, kako se sumnja iz pištolja NN marke ispalio je nekoliko hitaca u pravcu A.N, koga je lišio života i tomi opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za život i tijelo gostiju koji su se nalazili u restoranu, a koji pištolj je prethodno donijela Danka V, neovlašćeno ga noseći bez dozvole nadležnog organa i predala ga Mariu S, a on Saši V. po dolasku u restoran.

Nakon toga je Dejan S. pomogao Saši V. i Mariu S. poslije izvršenog krivičnog djela tako što ih je odvezao najpre na područije grada Šapca, a nakon toga do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Pregledom njegovog vozila pronađena je putna isprava na ime Saše V, jedna putna isprava BiH na ime Saše V, novac u iznosu od 10.000 evra, putna isprava i lična karta na ime Mario S, kao i vozačka dozvola i saobraćajna dozvola za vozilo marke

"Audi Q8" izdata na isto ime.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS nastavlja da utvrđuje sve okolnosti ovog krivično-pravnog događaja i sprovodi opsežnu potragu za A.N, čiji je nestanak prijavljen 13. maja 2026. godine, a prema prikupljenim dokazima proizlazi da je isti lišen života na podmukao način prethodne večeri", saopšteno je juče iz VJT u Beogradu.

