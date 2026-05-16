Referendum u Petrovu: Građani sutra odlučuju o geološkim istraživanjima metala na Ozrenu

Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo sutra će se na referendumu izjasniti o geološkim istraživanjima na ovom području.

Pravo glasa ima 757 građana koji će se izjašnjavati o pitanju "Da li ste za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac?", uz ponuđene odgovore "da" i "ne", potvrđeno je Srni iz Opštinske izborne komisije.

Glasanje će biti održano u objektu Doma kulture od 7.00 do 19.00 časova.

Odbornici su 15. aprila na posebnoj sjednici lokalnog parlamenta jednoglasno usvojili odluku o referendumu.

Sjednica je sazvana kao reakcija na rješenje od 11. marta, kojim je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske odobrilo kompaniji "Likos Balkan metals" iz Bijeljine da sprovede detaljno geološko istraživanje na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala, prenosi Srna.

Opština Petrovo je protiv ovog rješenja pred Okružnim sudom u Banjaluci pokrenula upravni postupak protiv Ministarstva energetike i rudarstva Srpske.

Kompanija "Likos Balkan metals" iz Bijeljine je u utorak, 12. maja pismeno obavijestila načelnika opštine Petrovo Ozrena Petkovića da u petak, 22. maja počinju sa detaljnim geološkim istraživanjima na prisustvo olova, cinka, bakra, srebra, zlata i prateće asocijacije metala na istražnom prostoru "Petrovo".

Ekološka udruženja sa ovog područja putem društvenih mreža pozvala su građane na masovno okupljanje 22. maja na području predviđenim za istražne geološke radove.

Podsjećamo, stanovnici Kakmuža, Sočkovca i Karanovca jednoglasno su rekli "ne" planovima za geološka istraživanja metala na Ozrenu.

Skup, koji je nedavno organizovalo Ekološko udruženje "Ozrenski studenac“, protekao je u znaku oštrih poruka upućenih institucijama Republike Srpske i zahtjeva za hitnim raspisivanjem referenduma.

“Neće o nama odlučivati Banjaluka i to iza zatvorenih vrata, krijući od nas, koji smo krvarili za ovaj Ozren”, jedna je od poruka mještana Ozrena.

Iako je ministar energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, nedavno izjavio da su istraživanja „korisna i bezopasna“, a da je pitanje otvaranja rudnika „nešto sasvim drugo“, mještani se ne slažu.

"Ponižavajuće je da informacije o našoj zemlji saznajemo sa stranih berzi dok naše institucije ćute", istakao je Zoran Poljašević iz „Ozrenskog studenca“, naglasivši da se kompanije na berzama ne pojavljuju zbog istraživanja, već zbog eksploatacije, prenijela je Gerila.info.