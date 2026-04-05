Skup na Ozrenu, mještani protiv rudnika: "Neće Banjaluka odlučivati o nama" - traži se referendum

Mještani Ozrena odlučni su u namjeri da spriječe bilo kakva geološka istraživanja i potencijalno otvaranje rudnika na svom području. Sa masovnog skupa u Sočkovcu poručeno je da se o sudbini ovog kraja neće odlučivati „iza zatvorenih vrata“ u Banjaluci, već voljom naroda.

Stanovnici Kakmuža, Sočkovca i Karanovca, okupljeni sinoć u Domu kulture u Sočkovcu, jednoglasno su rekli „ne“ planovima za geološka istraživanja metala na Ozrenu. Skup, koji je organizovalo Ekološko udruženje „Ozrenski studenac“, protekao je u znaku oštrih poruka upućenih institucijama Republike Srpske i zahtjeva za hitnim raspisivanjem referenduma.

“Neće o nama odlučivati Banjaluka i to iza zatvorenih vrata, krijući od nas, koji smo krvarili za ovaj Ozren”, poruka je mještana Ozrena.

Povod za hitnu reakciju građana bila je informacija da je kompanija "Yugo Metals LTD", registrovana u australijskom Pertu, objavila na tamošnjoj berzi da joj je Ministarstvo energetike i rudarstva RS dodijelilo prava na projekat istraživanja u Sočkovcu.

„Ponižavajuće je da informacije o našoj zemlji saznajemo sa stranih berzi dok naše institucije ćute“, istakao je Zoran Poljašević iz „Ozrenskog studenca“, naglasivši da se kompanije na berzama ne pojavljuju zbog istraživanja, već zbog eksploatacije, prenosi Gerila.info.

Oštre poruke ministru Đokiću

Iako je ministar energetike i rudarstva RS, Petar Đokić, nedavno izjavio da su istraživanja „korisna i bezopasna“, a da je pitanje otvaranja rudnika „nešto sasvim drugo“, mještani se ne slažu.

„Ne ministre Đokiću, to je isto i ključno pitanje“, poručio je Poljašević, dodajući da bi eksploatacija nikla i drugih metala trajno uništila Ozren, njegove vode i prirodne resurse od kojih zavise i okolni gradovi.

Mještani, među kojima je bio i ratni vojni invalid Zoran Vasić, podsjetili su da su ovaj kraj branili u ratu i da ga sada neće prepustiti interesima stranog kapitala. Vasić je istakao da Ozren ima alternativu u turizmu, poljoprivredi i banjskim potencijalima poput „Termi Ozren“, a ne u rudnicima.

Ide se na referendum

Podršku okupljenim građanima dao je i načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković. On je najavio raspisivanje referenduma na kojem će se građani direktno izjasniti o nastavku istraživanja i eventualnom otvaranju rudnika.

Lokalne vlasti su potvrdile da su još u martu tražile zvanično pojašnjenje od resornog ministarstva, ali da odgovor, kao ni odgovor na upite medija, do danas nije stigao.

Iz Centra za životnu sredinu upozoravaju da je ovo dio šireg obrasca. Nataša Mazalica ističe da donosioci odluka sistematski pokušavaju isključiti lokalne zajednice iz odlučivanja o sopstvenim resursima.

Podsjećamo, Ministarstvo je 2022. godine već jednom poništilo dozvole za istraživanja na Ozrenu nakon velikog pritiska javnosti, ali se ista tema sada vraća pod imenom nove kompanije, što je kod mještana izazvalo dodatno nepovjerenje i sumnju u netransparentne procese.

