Ozren odao počast poginulim borcima i najmlađem heroju Spomenku Gostiću

Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu počelo je kod Manastira Svetog Nikole na Ozrenu.

Parastos kod Spomen-krsta služi lokalno sveštenstvo, nakon čega je predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća.

Vijenac će biti položen i kod spomenika najmlađem borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću.

Obilježavanju Dana nestalih i poginulih prisustvuju izaslanik predsjednika Srpske Maja Gačić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Nebojša Vidaković, kao i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Prisutni su i predsjednici Udruženja žena žrtava rata Božica Rajilić, Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukeljić.

Parastosu prisustvuju i predstavnici Konzulata Srbije, pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, kao i predstavnici Republičke organizacije Crvenog krsta.

