Mađarski MOL kupuje NIS? Vučić razgovarao sa rukovodstvom kompanije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhom mađarskog MOL-a o mogućoj kupovini NIS-a, saradnji, problemima sa OFAC-om i potpisivanju međudržavnog sporazuma.

Predsjednik Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije.

Kako srpski mediji saznaju, tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.

Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.

