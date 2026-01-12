Mađarski MOL kupuje NIS? Vučić razgovarao sa rukovodstvom kompanije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhom mađarskog MOL-a o mogućoj kupovini NIS-a, saradnji, problemima sa OFAC-om i potpisivanju međudržavnog sporazuma.
Predsjednik Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije.
Kako srpski mediji saznaju, tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.
Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.
