logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mađarski MOL kupuje NIS? Vučić razgovarao sa rukovodstvom kompanije

Mađarski MOL kupuje NIS? Vučić razgovarao sa rukovodstvom kompanije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa vrhom mađarskog MOL-a o mogućoj kupovini NIS-a, saradnji, problemima sa OFAC-om i potpisivanju međudržavnog sporazuma.

Mađarski MOL kupuje NIS Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandrar Vučić upravo je završio razgovor s najvišim rukovodskom mađarskog MOL-a o mogućnosti kupovine Naftne industrije Srbije od strane te mađarske kompanije.

Kako srpski mediji saznaju, tom prilikom razgovarano je o svim aspektima saradnje, hitnosti rješavanja problema sa američkim OFAC-om, kao i i značajnom potpisivanju međunarodnog dogovora između Republike Srbije i Mađarske.

Ostali detalji razgovora za sada nisu poznati.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mol NIS Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ