Hitan sastanak predstavnika JANAF i MOL: Poznato o čemu su razgovarali

Hitan sastanak predstavnika JANAF i MOL: Poznato o čemu su razgovarali

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Predstavnici JANAF-a i MOL Grupe sastali su se kako bi razgovarali o sklapanju novog ugovora o transportu nafte.

Sastanak JANAFA-a i MOL grupe Izvor: Baloncici/Shutterstock

Predstavnici JANAF-a i MOL Grupe održali su danas sastanak na kojem je razmotrena trenutna situacija u poslovnoj saradnji dvije kompanije.

Kako je saopšteno, na sastanku su dogovorene daljnje aktivnosti u vezi sa sklapanjem novog ugovora o transportu nafte za naredni period.

Detalji dogovora nisu saopšteni, ali se očekuje da će pregovori o novom ugovoru biti ključni za nastavak stabilnog snabdijevanja i transportne saradnje između Hrvatske i Mađarske, odnosno između JANAF-a i MOL Grupe, jednog od najvećih regionalnih energetskih sistema. Ovaj sastanak u fokusu je i zbog situacije sa NIS-om.

Ruski vlasnici NIS-a uputili su američkom OFAC-u zahtev za produženje licence, uz nagovještaj da su spremni da prepuste upravljački uticaj trećoj strani. Srbija je podržala taj zahtijev, a komentari američke administracije već su stigli. Zvaničan stav pak, očekuje se naredne sedmice.

mol nafta NIS

