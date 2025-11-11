Hitan sastanak predstavnika JANAF i MOL: Poznato o čemu su razgovarali

Predstavnici JANAF-a i MOL Grupe sastali su se kako bi razgovarali o sklapanju novog ugovora o transportu nafte.

Predstavnici JANAF-a i MOL Grupe održali su danas sastanak na kojem je razmotrena trenutna situacija u poslovnoj saradnji dvije kompanije.

Kako je saopšteno, na sastanku su dogovorene daljnje aktivnosti u vezi sa sklapanjem novog ugovora o transportu nafte za naredni period.

Detalji dogovora nisu saopšteni, ali se očekuje da će pregovori o novom ugovoru biti ključni za nastavak stabilnog snabdijevanja i transportne saradnje između Hrvatske i Mađarske, odnosno između JANAF-a i MOL Grupe, jednog od najvećih regionalnih energetskih sistema. Ovaj sastanak u fokusu je i zbog situacije sa NIS-om.

Ruski vlasnici NIS-a uputili su američkom OFAC-u zahtev za produženje licence, uz nagovještaj da su spremni da prepuste upravljački uticaj trećoj strani. Srbija je podržala taj zahtijev, a komentari američke administracije već su stigli. Zvaničan stav pak, očekuje se naredne sedmice.