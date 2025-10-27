"Imaćemo odgovore po pitanju NIS-a": Vučić se oglasio o navodima da će Hrvatska postati novi vlasnik kompanije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da ćemo krajem ove ili tokom naredne sedmice imati odgovore po pitanju Naftne industrije Srbije i napomenuo da su neistinite priče da će Hrvati postati novi vlasnici kompanije.
"Nadam se da ćemo krajem sedmice ili sljedeće sedmice imati šta da vam kažemo po tom pitanju", rekao je Vučić na slavi SNS-a odgovarajući na pitanje novinara da li postoji pomak povodom aktuelne situacije sa NIS-om, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.
Vučić je napomenuo da su neistinite priče da će Hrvati postati vlasnici NIS-a.
"Pošto vidim da u Hrvatskoj nastavljaju priču kako će oni postati vlasnici, ja samo da kažem njima, a ako ima i nekih Rusa koji o tome razmišljaju, da ih obavijestim da se to neće dogoditi. Samo da to imaju u vidu, ništa više", rekao je Vučić.
Predsjednik Srbije je izrazio uvjerenje da uspjeti da pronađu rješenje po pitanju NIS-a i naveo da građani ne treba da brinu.
"Mi sada i s ovim novim količinom oko 70.000 tona možemo da pokrivamo da do 12. novembra, recimo, rafinerija radi. Ne zaboravite da prijeti opasnost za sekundarne sankcije za naše finansijske institucije o čemu je danas govorila šefica MMF-a za našu zemlju. Rekla je - gledajte da izbjegnete te sekundarne sankcije, jer će vam napraviti ogromne probleme u finansijskim institucijama", rekao je Vučić.
Vučić je u nedjelju izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rješenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije.
On je tada naveo da će Srbija sama donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo.
