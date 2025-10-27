logo
"Imaćemo odgovore po pitanju NIS-a": Vučić se oglasio o navodima da će Hrvatska postati novi vlasnik kompanije

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da ćemo krajem ove ili tokom naredne sedmice imati odgovore po pitanju Naftne industrije Srbije i napomenuo da su neistinite priče da će Hrvati postati novi vlasnici kompanije.

Vučić o navodima da će Hrvati postati novi vlasnici NISa Izvor: Youtube/NISSrbija/Insajder/Printscreen

"Nadam se da ćemo krajem sedmice ili sljedeće sedmice imati šta da vam kažemo po tom pitanju", rekao je Vučić na slavi SNS-a odgovarajući na pitanje novinara da li postoji pomak povodom aktuelne situacije sa NIS-om, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Vučić je napomenuo da su neistinite priče da će Hrvati postati vlasnici NIS-a.

"Pošto vidim da u Hrvatskoj nastavljaju priču kako će oni postati vlasnici, ja samo da kažem njima, a ako ima i nekih Rusa koji o tome razmišljaju, da ih obavijestim da se to neće dogoditi. Samo da to imaju u vidu, ništa više", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je izrazio uvjerenje da uspjeti da pronađu rješenje po pitanju NIS-a i naveo da građani ne treba da brinu.

"Mi sada i s ovim novim količinom oko 70.000 tona možemo da pokrivamo da do 12. novembra, recimo, rafinerija radi. Ne zaboravite da prijeti opasnost za sekundarne sankcije za naše finansijske institucije o čemu je danas govorila šefica MMF-a za našu zemlju. Rekla je - gledajte da izbjegnete te sekundarne sankcije, jer će vam napraviti ogromne probleme u finansijskim institucijama", rekao je Vučić.

Vučić je u nedjelju izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rješenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije.

On je tada naveo da će Srbija sama donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo.

(Telegraf/MONDO)

