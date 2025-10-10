Završen sastanak Odbora direktora NIS: "Zalihe goriva nisu neiscrpne, radnici su prioritet"

Završen sastanak Odbora direktora NIS-a.

Izvor: MN PRESS

Odbor direktora Naftne industrije Srbije (NIS) je završio vanredni sastanak na kome se razmatrala aktuelna situacija nakon uvođenja američkih sankcija. Prema saznanjima "Blica", glavni zaključci sa sastanka su da će se snabdijevanje gorivom u narednom periodu odvijati bez većih poremećaja.

Podržan je predlog da se radnicima NIS-a isplate zarade unaprijed čime se garantuje finansijska stabilnost zaposlenih. Isplata plata će teći redovno, a novca ima, kako dalje saznaje pomenuti list, dovoljno.

Banke nisu prekinule saradnju sa NIS-om, osim što su zabilježena određena ograničenja u platnom prometu putem kartica. Još uvijek nijedna banka nije obustavila transakcije.

Da li ima dovoljno goriva?

Konstatovano je na sastanku da snabdijevanje gorivom nije ugroženo, ali da jeste stao uvoz nafte. Ukazuje se zbog toga da zalihe nisu neiscrpne.

"Ukoliko se u kratkom roku ne pronađe trajno rješenje, maloprodaja bi u jednom trenutku mogla biti ugrožena, jer kompanija bez mogućnosti plaćanja ne može funkcionisati kao pravno lice", rečeno je na sastanku.

Otkazi radnicima?

Članovi odbora su insistirali da ne smije biti otpuštanja radnika u ovoj situaciji. Prioritet kompanije je očuvanje radnih mjesta.

Dolazak Aleksandra Šukova

Narednih dana bi trebalo da stigne u Srbiju Aleksandar Đukov, predsjednik uprave "Gasprom njefta". On će sa predstavnicima Srbije razgovarati o strateškim pitanjima budućeg poslovanja.

Da podsjetimo, Odbor direktora NIS-a ima 11 članova. Sastanak je održan na zahtjev četiri člana predstavnika Republike Srbije, pet je iz "Gaspromnjefta", a dva člana su iz "Gasproma".

