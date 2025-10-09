Hitno obraćanje Vučića: Srbiju očekuje bezbroj problema nakon uvedenih sankcija NIS-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti u vezi sa sankcijama koje su uvedene NIS-u,

Izvor: RTS / Printscreen

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je istakao tokom svog obraćanja da će se Srbija suočiti sa bezbroj problema nakon odluke da se NIS-u uvedu sankcije.

"Jutros u 6 sati SAD uvele su sankcije, stupile su na snagu sankcije protiv NIS, to je loša vijest za našu zemlju, očekivana. Ono što je najvažnije je da građani Srbije razumiju da ovo nije upereno protiv pojedinca, nekog u državnom aparatu, da je ovo nešto što će da pogodi svakog građanina naše zemlje.

Moramo da budemo ujedinjeni i pronalazimo najbolja rješenja. NIS je privatizovan 2008. godine, neki su doneli odluku da je potreban keš u tom trenutku i odrekli se nečega što je bio značajan resurs, a to je NIS. U međuvremenu smo dobili ruskog pouzdanog partnera, obavljao svoj postao. Svojevremeno dok je država bila siromašnija punio budžet sa oko 15 odsto, sada sa oko 9 odsto jer je država ojačala, pa se smanjuju prihodi u budžetu Srbije od NIS. Mi kao zemlja koja baštini vladavinu prava i nije se hvalila otimačinom, ne možemo sa radošću da pristajemo na modele otimanja kapitala ili nečije imovine. To je naša odluka", rekao je Vučić.

On je dodao i da je razgovarno i sa američkim partnerima, kao i sa ruskim ambasadorom.

Izvor: RTS / Printscreen

Šta je sa naplatom strane efektive?

"Banke su dodatni problem. NIS ima dovoljno efektive, finansijske, na svom računu i u Poštanskoj štedionici. Što se tiče efektive i njih imamo dovoljno, ali će neke banke tražiti naplatu strane efektive, moramo da razgovaramo sa stranim partnerima, posebno američkim zbog rokova", dodao je Vučić.

U vezi sa sankcijama koje su uvedene NIS-u, Srbija će formirati radnu grupu, a na čelu radne grupe će biti predsjednik Vučić.

"Zamolićemo ruske prijatelje da još jednom razmisle o posljedicama koje snosi Srbija, a ja kao predsjednik ne mogu da dozvolim da moj narod pati ni kriv ni dužan. Treba dobro razmisliti dobro o svim narednim potezima. Dovoljno sam odgovoran, meni je Srbija na prvom mjestu", rekao je Vučić i zamolio ruske prijatelje da razgovaraju sa američkim partnerima.

Izvor: Adam Radosavljevic/shutterstock

Šta je sa platama u NIS-u?

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom današnjem obraćanju govorio je i o isplaćivanju plata u kompaniji NIS.

"NIS danas isplaćuje plate za oktobar, nadao sam se da će biti dovoljno odgovorni da isplate i za novembar, očigledno je bilo drugačijih stavova da se unapred ne isplaćuje, pitaćemo Ruse. To će svakako biti ogroman problem.

Pitanje je trenutka kada će biti onemogućeno plaćanje karticama, ostaće nam samo DINA kartica i keš.

Izvor: RTS / Printscreen

Carine na čelik?

Predsjednik Vučić se dotakao i carina na čelik koje će predstavljati još jedan problem za Srbiju, a koje su nedavno uvedene za cijelo evropsko tržište. One će prema njegovim rečima uticati na cijelu autoindustriju.

"Još jedna vijest je stigla, a to su carine EU na čelik koje najviše pođaju V. Britaniju, Tursku i Srbiju. To će izuzetno pogodite Željezaru, gde radi 5.000 ljudi. Ubijate automobilsku industriju u Evropi", istakao je predsjednik Srbije.

Naoružavanje Albanaca od strane Turske?

"Ovo nije od juče, daćemo vam sada faktografiju. Važno je radi zaštite javnog poretka. Sve ovo je upereno protiv očuvanja mira i stabilnosti našeg stanovništva na Kosovu. Uvijek ću biti dobar domaćin Erdoganu, riječ je o čovjeku koji je podigao Ankaru iz pepela. Sasvim sigurno ću o ovome razovarati Erdoganom", rekao je Vučić o nedavnom događaju koji je uznemirio domaću javnost.