"Poslije izvjesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije": Vučić razgovarao sa Plenkovićem o NIS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je iz Kopenhagena, gdje učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, da će država obezbjediti uredno snabdijevanje naftom uprkos sankcijama NIS-u od 8. oktobra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kopenhagena, gdje će danas učestvovati na sedmom Samitu Evropske političke zajednice (EPZ).

Vučić je izjavio da je razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem o Naftnoj industriji Srbije (NIS), i da on razumije težinu situacije, ali da su za to prije svega nadležni Rusi i Amerikanci, a ne Evropa.

"Pričao sam sa hrvatskim premijerom još sinoć. Pričao sam sa Andrijom Plenkovićem. On dobro razumije težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi, jer poslije izvjesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije. To nije samo pitanje uvoza nafte, to je pitanje i finansijskih sankcija. Pošto sam slušao ljude koji govore kako nemamo domaću banku, imamo domaću banku", rekao je Vučić na pitanje novinara da li će iskoristiti priliku da razgovara o NIS-u i sa hrvatskim premijerom, ali i sa brojnim drugim liderima koji su tu.

Vučić je rekao da za razliku od prethodnog perioda imamo uspješnu domaću banku sa minimalnim NPL-ovima ili nenaplativim kreditima - Banku Poštansku štedionicu.

"I ona će svakako ostati poslednja, ali problem je da imamo i druge domaće banke privatne koje rade sa NIS-om, ali niko neće da ostane da radi pod američkim sankcijama i da rizikuje američke sankcije, jer je to kraj banki. Dakle, ne možete zbog jedne kompanije da izgubite sve banke, prosto je to nemoguće. Biće mnogo problema, biće mnogo problema u svakom smislu, ali te probleme ćemo da rješavamo. Malo ovde koliko možete da razgovarate, ali nisu ovde sasvim nadležni, nadležni su Rusi i Amerikanci, tako da sa njima moramo da razgovaramo", naveo je Vučić.

Podsetimo, on je jutros izjavio da će se država postarati za uredno snabdevanje naftom.

"Ono što me brine jeste NIS, i sankcije NIS-u od 8. oktobra, a ono što želim da vam kažem jeste da ćemo mi se mi postarati da Srbija ima uredno snabdevanje svim derivatima nafte, da građani Srbije dobro žive", rekao je Vučić u objavi na Instagramu.

Nadam se većem uvozu gasa iz Azerbejdžana

Takođe je izjavio da nema ograničenja kada je reč o saradnji Srbije i Azerbejdžana i izrazio nadu da ćemo u budućnosti moći da uvozimo više gasa iz gasovoda TAP i TANAP.

"Mi smo veliki prijatelji sa Azerbejdžancima i već smo potpisali ugovor o potrošnji gasa i povećali smo obim gasa za Srbiju i gasne kapacitete koje ćemo kupiti od vaše zemlje", rekao je Vučić po dolasku na samit na pitanje novinara iz Azerbejdžana kako ta zemlja i Srbija mogu da prošire energetsku saradnju, kako bi doprineli energetskoj bezbjednosti cijele Evrope.

Vučić je rekao da gradimo sve što je potrebno kako bismo dobili više azerbejdžanskog gasa.

"Nadamo se da ćemo u budućnosti moći da uvozimo više iz TAP-a i TANAP-a i gradimo sve potrebne objekte kako bismo to dobili. Nema ograničenja, nema granica za bilo kakvu vrstu saradnje i kolaboracije sa Azerbejdžanom", istakao je predsednik Srbije.