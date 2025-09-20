logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić povodom Dana jedinstva uručio odlikovanja: Donja Gradina ovenčana Zlatnom medaljom za zasluge 1

Vučić povodom Dana jedinstva uručio odlikovanja: Donja Gradina ovenčana Zlatnom medaljom za zasluge

Autor Dušan Volaš
1

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, odlikovanja za 15 zaslužnih pojedinaca i ustanova, među kojima je i "Spomen-područje Donja Gradina" koje je odlikovano Zlatnom medaljom za zasluge.

Vučić povodom Dana jedinstva uručio odlikovanja Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovan je profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković, koji rekao da su odlikovanja za svakog od njih posebna čast i obaveza da još istrajnije rade za dobrobit svog naroda i države.

Ordenom Karađorđeve zvezde odlikovani su i muzički i filmski producent Maksa Ćatović i književnica LJiljana Habjanović Đurović.

Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su istoričar i hroničar zlatiborskog kraja Milisav R. Đenić, predsjednik Srpskog Filozofskog društva Slobodan Kanjevac, a Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena spiker na RTS Vesna Radosavljević.

Zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić" dobio je šef vatrogasnih jedinica MUP-a Srbije Pero Luković.

Zlatnu medalju za zasluge dobili su Kulturno umjetničko društvo "Kolo" iz Berana, srpski domaćin i zdravičar iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice Vasilije Galjak, izvođač izvorne i folk muzike Dragica Radosavljević Cakana, kao i Aleksandra i Milija Stanić iz Stapara, roditelji 11 djece.

Ovu medalju dobili su i Zoran Nimet, crnogorski naučnik Srđan Stanković, David Stojaković i Javna ustanova "Spomen-područje Donja Gradina".

Ceremoniji uručenja odlikovanja u Palati Srbija prisustvovali su najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave odlikovanja Aleksandar Vučić Srbija

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

E zemljo

Vučić Dejton a Dodik RS je država, Vučić mir a Dodik ne isključujem sukobe, Vučić EU a Dodik pakt sa Tatarstanom, Vučić Expo investicije, putevi, pruge a Dodik o Šmitu i strancima, Vučić o saradnji a Dodik o samoizolaciji, Vučić da se primirimo nek grmi bez naših žrtava a Dodik o rusofilstvu ...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ