Vučić povodom Dana jedinstva uručio odlikovanja: Donja Gradina ovenčana Zlatnom medaljom za zasluge

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, odlikovanja za 15 zaslužnih pojedinaca i ustanova, među kojima je i "Spomen-područje Donja Gradina" koje je odlikovano Zlatnom medaljom za zasluge.
Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovan je profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković, koji rekao da su odlikovanja za svakog od njih posebna čast i obaveza da još istrajnije rade za dobrobit svog naroda i države.
Ordenom Karađorđeve zvezde odlikovani su i muzički i filmski producent Maksa Ćatović i književnica LJiljana Habjanović Đurović.
Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su istoričar i hroničar zlatiborskog kraja Milisav R. Đenić, predsjednik Srpskog Filozofskog društva Slobodan Kanjevac, a Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena spiker na RTS Vesna Radosavljević.
Zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić" dobio je šef vatrogasnih jedinica MUP-a Srbije Pero Luković.
Zlatnu medalju za zasluge dobili su Kulturno umjetničko društvo "Kolo" iz Berana, srpski domaćin i zdravičar iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice Vasilije Galjak, izvođač izvorne i folk muzike Dragica Radosavljević Cakana, kao i Aleksandra i Milija Stanić iz Stapara, roditelji 11 djece.
Ovu medalju dobili su i Zoran Nimet, crnogorski naučnik Srđan Stanković, David Stojaković i Javna ustanova "Spomen-područje Donja Gradina".
Ceremoniji uručenja odlikovanja u Palati Srbija prisustvovali su najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske.
SRNA