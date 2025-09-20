Vučić povodom Dana jedinstva uručio odlikovanja: Donja Gradina ovenčana Zlatnom medaljom za zasluge

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, odlikovanja za 15 zaslužnih pojedinaca i ustanova, među kojima je i "Spomen-područje Donja Gradina" koje je odlikovano Zlatnom medaljom za zasluge.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovan je profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković, koji rekao da su odlikovanja za svakog od njih posebna čast i obaveza da još istrajnije rade za dobrobit svog naroda i države.

Ordenom Karađorđeve zvezde odlikovani su i muzički i filmski producent Maksa Ćatović i književnica LJiljana Habjanović Đurović.

Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su istoričar i hroničar zlatiborskog kraja Milisav R. Đenić, predsjednik Srpskog Filozofskog društva Slobodan Kanjevac, a Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena spiker na RTS Vesna Radosavljević.

Zlatnu medalju za hrabrost "Miloš Obilić" dobio je šef vatrogasnih jedinica MUP-a Srbije Pero Luković.

Zlatnu medalju za zasluge dobili su Kulturno umjetničko društvo "Kolo" iz Berana, srpski domaćin i zdravičar iz sjevernog dijela Kosovske Mitrovice Vasilije Galjak, izvođač izvorne i folk muzike Dragica Radosavljević Cakana, kao i Aleksandra i Milija Stanić iz Stapara, roditelji 11 djece.

Ovu medalju dobili su i Zoran Nimet, crnogorski naučnik Srđan Stanković, David Stojaković i Javna ustanova "Spomen-područje Donja Gradina".

Ceremoniji uručenja odlikovanja u Palati Srbija prisustvovali su najviši zvaničnici Srbije i Republike Srpske.

SRNA