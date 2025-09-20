U Beogradu vojna parada "Snaga jedinstva"

Vojna parada "Snaga jedinstva", povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biće održana danas u Beogradu u prisustvu rukovodstava Srbije i Republike Srpske.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Paradi će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Srpske, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupšštine Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.

Defile će početi u 11.00 časova kod Palate Srbija na Novom Beogradu.

Na vojnoj paradi biće angažovano oko 10.000 učesnika, te prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Posjetioci će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Riječne flotile.

Program parade obuhvata i prikaz dijela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namjene "Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.

U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće vazduhoplovi: MiG 29, "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145.

Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme biće prikazani i raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva "FK-3" i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "Miloš", "MRAP", "Lazar 3", "hamer" i BOV OT.

Biće prikazani modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, modernizovana borbena oklopna vozila pješadije M80 AB1/2, samohodne top-haubice 155 mm NORA, kao i modernizovani protivavionski sistemi PASARS, bespilotne letjelice, izviđački i borbeni dronovi.

Na svečanosti će biti razvijena zastava Srbije duga 300 metara, koju će nositi kadeti Vojne akademije i učenici srednjih vojnih škola.

(Srna)