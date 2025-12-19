logo
Dojava o bombi u školi u Mostaru: U protivdiverzionom pregledu učestvuje i službeni pas

Dojava o bombi u školi u Mostaru: U protivdiverzionom pregledu učestvuje i službeni pas

Autor Dragana Božić Izvor bljesak.info
0

U Srednjoj mašinskoj školi u ulici Alekse Šantića u Mostaru danas, 19. decembra, zaprimljena je dojava o postavljenoj bombi.

Dojava o bombi u školi u Mostaru Izvor: Policija Mostar

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, rekla je da su učenici i osoblje evakuisani.

"U tijeku je protivdiverzioni pregled uz pomoć službenog psa za otkrivanje eksploziva. Službene radnje su u toku", rekla je ona za Bljesak.info.

Podsjećamo, juče su većini škola Republike Srpske, te u Tuzlanskom kantonu stigle dojave o postavljenim bombama u školama.

(Mondo)

