Pogledajte šta piše u prijetećoj poruci upućenoj na mejlove škola u Srpskoj (FOTO)

U prijetećem mejlu koje su dobile škole širom Srpske piše da je "Eksploziv je postavljen na školskom terenu" i traži se novac kako bi se izbjegla eksplozija.

Izvor: RTRS

Zatim se dodaje "Mi smo pravi muslimani, ratnici Islamske države i ne odobravamo pritisak i uticaj evropskih država u Bosni. Želimo da svi evropski lideri imaju grkljane i njihove porodice spaljene. Naš cilj je uspostaviti kalifat u Evropi.", objavio je RTRS.

Izvor: RTRS

Јutros je na više adresa stigao prijeteći mejl da su u školi postavljene bombe.

Gotovo sve banjalučke škole su primile mejl ali i širom Republike Srpske, od Novog Grada do Trebinja.

(Mondo)