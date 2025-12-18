Dojave o bombama stigle u škole širom Republike Srpske

Više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske jutros je prijavilo da je primilo mejl prijetećeg sadržaja o mogućoj eksploziji, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Policijski službenici postupaju po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

U toku je protivdiverzioni pregled objekata, nakon što je više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske prijavilo jutros da je primilo mejl prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Policijskoj upravi Prijedor više osnovnih škola sa područja operativne nadležnosti ove uprave prijavilo je da su putem mejla dobile poruke da su školama postavljene eksplozivne naprave, potvrdila je portparol ove uprave Zvezdana Alendarević.

U Novom Gradu dojava o postavljenoj bombi stigla je u četriri centralne osnovne škole.

Dojave o postavljenim bombama jutros su dobile i škole u Banjaluci i Prnjavoru.

Direktor Osnovne škole "Nikola Tesla" iz Prnjavora Milan Vranić potvrdio je da su učenici u ovoj školi zbog bezbjednosti pušteni kućama, a očekuje se dolazak nadležnih službi koje trebaju izvršiti neophodnu provjeru.

U Osnovnu školu "Petar Mećava" u Kostajnici stigla je dojava o postavljenoj bombi, rekao je Srni direktor škole Miroslav Škara.

Zbog dojave o bombi koju je škola zaprimila u jutarnjim časovima, danas se neće realizovati nastava u prvoj smjeni u OŠ "Aleksa Jakšić" u Milićima i područnom odjeljenu Derventa, potvrdila je Srni direktor Andrijana Sušić.

Sve škole u Kozarskoj Dubici primile su jutros mejl prijetećeg sadržaja o mogućoj eksploziji, zbog kojeg su učenici vraćeni sa nastave.

Mejl prijetećeg sadržaja dobile su osnovne škole "Sveti Sava, "Vuk Stefanović Karadžić" i "Majka Knežopoljka", te Srednjoškolski centar "Nikola Tesla".

Direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" Ljiljana Stojčić Torbica potvrdila je Srni da su zbog dojave o postavljanju eksploziva u školskim prostorijama učenici jutros vraćeni kućama, prije ulaska u objekat škole.

Na isti način postupalo se i u svim drugim školskim objektima u Kozarskoj Dubici.

Osnovnoj školi "Pale" na Palama jutros je dojavljeno da je u tom objektu postvaljena eksplozivna naprava, javlja novinar Srne.

U osnovnoj školi u Šamcu je zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi obaviještena policija, a učenici vraćeni kućama.

U dvije osnovne škole na području opštine Srbac jutros je obustavljena nastava nakon što je na njihov mejl stiglo upozorenje o postavljenom eksplozivu na školskim terenima.

Direktor Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Manuela Rađević Jokić potvrdila je Srni da su svi učenici i osoblje škole evakuisani.

"Danas neće biti nastave u centralnoj, a ni u područnim školama u Poveliču, Nožičkom, Novoj Vesi, Kobašu, Starom Martincu i Kaocima", naglasila je Rađević Jokić.

Prijeteći mejl stigao je i na adresu Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Sitnešima, gdje je direktor Vesna Savić Srni kazala da su svi iz škole evakuisani na bezbjednu lokaciju i da danas neće biti nastave.

"Za sve učenike putnike obezbijeđen je prevoz do kuća", istakla je Savićeva.

Kontradiverzioni pregledi jutros se obavljaju u većini škola u regiji Birač zbog prijetećeih poruka koje su u škole stigle putem mejla, rečeno je Srni iz Policijske Uprave Zvornik.

Navedeno je da se rade pregledi škola u Zvorniku, Milićima, Šekovićima, Osmacima, Bratuncu i Srebrenici.

U upozorenju koje je oko 6.30 časova stiglo elektronskom poštom navodi se da je ovo prijetnja islamista čiji je cilj "zaštiti muslimane u BiH od uticaja i pritiska evropskih država i uspostaviti kalifat u Evropi".

(Srna/Mondo)