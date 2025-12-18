Masovne dojave o bombama i u školama Tuzlanskog kantona

Više osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona jutros je dobilo dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi i u toku je provjera navoda i osiguranje školskih objekata, saopšteno je iz Kancelarije za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Učenici su, u koordinaciji s nadležnim službama, pravovremeno i sigurno udaljeni iz školskih objekata i upućeni svojim kućama.

U saopštenju se navodi da uprave škola i nastavno osoblje postupaju odgovorno i u skladu s propisanim sigurnosnim protokolima, a bezbjednost učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih, za sada nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet.

U skladu s procjenama nadležnih službi, nastavni proces će biti nastavljen u drugoj smjeni.

Prema dostupnim informacijama, sa sličnim dojavama suočavaju se i brojne škole širom BiH, te nadležne institucije na svim nivoima vlasti međusobno sarađuju s ciljem utvrđivanja okolnosti i očuvanja sigurnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pozivaju građane na smirenost i odgovorno ponašanje, te apeluju da se informacije prate isključivo putem zvaničnih i provjerenih izvora.

Podsjećamo, jutros su dojave o bombama upućene u gotovo sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj.

