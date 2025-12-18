Oglasilo se Ministarstvo prosvjete: U toku protivdiverzioni pregledi, u nekim školama nastavljena nastava

Ministarstvo prosvjete i kulture RS saopštilo je da policija provodi protivdiverzioni pregled svih škola koje su dobile prijetnju o postavljenom eksplozivu na školskom terenu, a da se u pojedinim školama, nakon obavljenog pregleda, nastava već redovno odvija.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz Ministarstva su napomenuli da su u ranim jutarnjim časovima sve osnovne škole u Republici Srpskoj, kao i sve srednje škole u Banjaluci, dobile mejl prijetećeg sadržaja u kojem se navodi da je eksploziv postavljen na školskom terenu.

"Iz tog razloga su učenici u prvoj smjeni u svim školama vraćeni kući, a nastava je u prvoj smjeni obustavljena. U srednjim školama u drugim gradovima Republike Srpske, koje su u blizini osnovnih škola gdje je stigao prijeteći mejl, nastava je obustavljena, a učenici su iz bezbjedonosnih razloga vraćeni kući", navedeno je u saopštenju.

U toku je akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru koje policijski službenici provode protivdiverzioni pregled svih škola koje su dobile prijetnju putem mejla.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske će po dobijanju kompletnog izvještaja MUP-a obavijestiti ostale škole o daljem odvijanju nastavnog procesa.

Na području policijskih uprava Foča i Trebinje završeni su protivdiverzioni pregledi u školama, kojima su jutros stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Protivdiverzioni pregledi završeni su i u školama u Ugljeviku, Kostajnici i Novom Gradu, te nastava može početi.

Dojave o bombama u dobojskom osnovnim školama "Vuk Stefanović Karadžić" i "Dositej Obradović" bile su lažne i nastava će od 11.00 časova biti nastavljena.

Policijskim kontradiverionim pregledom objekata utvrđeno je da su dojave bile lažne, potvrđeno je Srni iz ovih škola.

Direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" Ljubiša Blagojević rekao je da nastavljaju sa redovnim izvođenjem nastave s obzirom na to da policija nije utvrdila bezbjednosnu prijetnju.

Blagojević, koji je i predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola regije Doboj, podsjetio je da je na mejl ove i drugih škola jutros stigla prijeteća poruka o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi.

Završeni su i protivdiverzioni pregledi u školama na području Gradiške, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Pala, Rogatice, Han Pijeska, Krupe na Uni, Vukosavlja, Bijeljine, Kozarske Dubice i Petrova, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Protivdiverzioni pregledi završeni su i u školama sa područja koje operativno pokrivaju policijske uprave Zvornik i Bijeljina, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Policija je završila i preglede škola u Čelincu, Kotor Varošu, Potkozarju i Kneževu i Kostajnici, kojima su jutros stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

U Osnovnoj školi "Petar Mećava" u Kostajnici završen je kontradiverzioni pregled i ustanovljeno da je dojava o bombi bila lažna, izjavio je Srni direktor Miroslav Škara.

Škara je rekao da će se sutra nastava u ovoj obrazovnoj ustanovi odvijati redovno.

Podsjećamo, više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske jutros je prijavilo da je primilo mejl prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji.

(Srna/Mondo)