Golim rukama napao teroristu i spasio desetine života na plaži Bondi: Sada je dobio više od 1,4 miliona evra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ahmed el Ahmed, čija je brza reakcija tokom terorističkog napada na plaži Bondi verovatno spasila mnoge živote, primio je više od 2,5 miliona australijskih dolara zahvaljujući više od 43.000 donatora širom svijeta.

Ahmed koji je oduzeo pušku teroristi dobio 1,4 milion evra Izvor: Tiktok/mdmotivator/printscreen

Čovjek čija je brza akcija vjerovatno spasila brojne živote nakon što je savladao jednog od napadača i oduzeo mu oružje tokom terorističkog napada na plaži Bondi u Australiji, primio je ček na više od 2,5 miliona australijskih dolara (oko 1,41 milion evra) nakon što su desetine hiljada ljudi donirale putem onlajn platforme.

Ahmed el Ahmed skrivao se iza parkiranih automobila prije nego što je napao jednog od napadača s leđa, oteo mu vatreno oružje i oborio ga na zemlju. Zadobio je prostrelne rane, prema svemu sudeći od drugog napadača, i dalje se nalazi u bolnici nakon operativnog zahvata.

@mdmotivatorAhmed, the world loves you ❤️#ahmed#bondi#sydney#gofundme#kindness♬ HOLY FOREVER (Instrumental) - Glorify & CHILLØUT

Ahmed, otac dvoje djece, dobio je ček dok je ležao u bolničkom krevetu u bolnici Sent Džordž. Ček mu je uručio Zakeri Dereniovski, influenser i jedan od organizatora kampanje za prikupljanje sredstava GoFundMe.

"Svi su slavili"

Više od 43.000 ljudi iz cijelog svijeta učestvovalo je u prikupljanju sredstava. Australijski premijer i premijer države Novi Južni Vels takođe su posjetili Ahmeda u bolnici kako bi izrazili zahvalnost za njegovu hrabrost.

U trenutku kada mu je uručen ček, Ahmed je pitao: "Da li ovo zaslužujem?", na šta je Dereniovski odgovorio: "Svaki cent", prikazuje se na snimku. Na pitanje šta bi rekao donatorima, Ahmed je rekao da svi ljudi treba da se podrže jedni uz druge.

"Trebalo bi da zaboravimo sve loše i da nastavimo da spasavamo živote. Kada sam spasavao ljude, učinio sam to srcem, jer je bio lijep dan, svi su slavili, bili su sa djecom, žene, muškarci, tinejdžeri, svi su bili srećni i zaslužili su to", rekao je Ahmed.

Doselio se iz Sirije

"Ova zemlja je najbolja zemlja na svijetu, ali nećemo samo stajati skrštenih ruku i gledati, dosta je bilo. Bože, čuvaj Australiju. Australijanac, Australijanac, Australijanac", dodao je uz poznatu pohvalu. Ahmed, koji je vlasnik prodavnice duvana, nije rekao šta planira da uradi sa prikupljenim novcem.

Ahmed (43) je napustio svoj rodni grad u sjeverozapadnoj sirijskoj provinciji Idlib prije skoro 20 godina kako bi potražio posao u Australiji. U napadu koji se dogodio u nedjelju, kada su dva naoružana muškarca otvorila vatru na ljude koji su slavili Hanuku na poznatoj plaži, ubijeno je 15 ljudi, a desetine su ranjene.

Tagovi

Sidnej Australija terorizam

