Prvo ročište održano u bolničkoj sobi: Osumnjičenom za pucnjavu u Sidneju se na teret stavlja preko 50 krivičnih djela

Prema pisanju BBC-ja, osumnjičenom za napad na plaži u Sidneju se na teret stavlja preko 50 krivičnih dela.

Izvor: Claudio Galdames A / AFP / Profimedia/Printscreen

Naved Akram, osumnjičeni za masovnu pucnjavu koja se u nedjelju dogodila na plaži Bondi u Sidneju, optužen je za ukupno 59 krivičnih djela, među kojima je 15 tačaka za ubistvo, kao i jedna optužba za izvršenje terorističkog akta, saopštila je policija australijske savezne države Novi Južni Vels.

Drugi napadač, njegov otac Sajid Akram (50), ubijen je u razmeni vatre sa policijom na licu mjesta.

U napadu je ubijeno 15 osoba, dok je na desetine ljudi povrijeđeno. Meta napada bila je jevrejska zajednica u Australiji, a pucnjava se dogodila tokom događaja kojim je obilježavana prva noć Hanuke.

Riječ je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u Australiji još od 1996. godine.

Desetine optužbi i suđenje iz bolničke sobe

Pored optužbi za ubistvo, Akram se tereti i po 40 tačaka za nanošenje teških tjelesnih povreda sa namjerom ubistva, kao i za javno isticanje simbola zabranjene terorističke organizacije.

On je tokom napada zadobio teške povrede i prvo sudsko ročište održano je iz njegove bolničke sobe, saopštio je sud u Novom Južnom Velsu.

Slučaj je odložen do aprila 2026. godine.

Policija čeka da prestane dejstvo lijekova

U srijedu, komesar policije Novog Južnog Velsa Mal Lenjon izjavio je da policija čeka da prestane dejstvo lekova kako bi Akram mogao da bude formalno saslušan.

"Zbog pravičnosti postupka, potrebno je da on razumije šta se tačno dešava", rekao je Lenjon.

Povrijeđeni i dalje u bolnicama

Dvadeset osoba povrijeđenih u napadu i dalje se nalazi na bolničkom liječenju širom Sidneja, dok je jedna osoba i dalje u kritičnom stanju.

Policija je napad zvanično okarakterisala kao teroristički čin, a australijski premijer Entoni Albanizi izjavio je da sve ukazuje na to da je napad bio motivisan ideologijom terorističke organizacije Islamska država.

Pronađene zastave i eksplozivne naprave

Policija je saopštila da su u vozilu koje su koristili napadači pronađene ručno pravljene zastave Islamske države, kao i improvizovane eksplozivne naprave (IED).

U utorak je otkriveno da su otac i sin mjesec dana pre napada putovali na Filipine.

Filipinski imigracioni biro potvrdio je za BBC da su boravili u toj zemlji od 1. do 28. novembra, a njihova krajnja destinacija bio je grad Davao na jugu zemlje.

Naved Akram je na Filipine putovao sa australijskim pasošem, dok je njegov otac Sajid koristio indijski pasoš, saopštile su vlasti u Manili.

Sajid Akram je poreklom iz Hajderabada, grada na jugu Indije, ali je, prema navodima policije indijske savezne države Telangana, imao ograničen kontakt sa porodicom u toj zemlji.

(BBC News/Mondo)