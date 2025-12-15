Najmlađa ima samo 10 godina: Ovo su žrtve masakra u Australiji, među njima i čovjek koji je preživio Holokaust

Matilda Poltavčenko, desetogodišnja djevojčica iz Ukrajine koja je živjela u Australiji, najmlađa je žrtva terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju.

Matilda (10) najmlađa je žrtva terorističkog napada koji se dogodio na plaži Bondi u Sidneju u Australiji kada su otac i sin, Sadžid i Navid Akram, tokom proslave prve noći Hanuke otvorili vatru i usmrtili 15 ljudi.

Među stradalima su rabin i otac petoro djece, preživeli Holokausta, bivši policajac iz Novog Južnog Velsa, kao i jedan francuski državljanin.

Iako žrtve najsmrtonosnije masovne pucnjave u Australiji u poslednjih gotovo 30 godina još nisu zvanično identifikovane, njihove porodice i prijatelji već odaju počast onima koje su izgubili u bezumnom činu oca i sina. Vlasti i ruska škola "Harmonija" u Sidneju, koju je Matilda ranije pohađala, potvrdili su da je djevojčica među stradalima.

"Sa dubokom tugom objavljujemo vest da je bivša učenica naše škole preminula u bolnici usled povreda zadobijenih vatrenim oružjem. Iskreno saučešće porodici, naše misli su uz njih, prijatelje i sve pogođene ovim tragičnim događajem. Ona će zauvek ostati u našim srcima", navodi se u saopštenju škole koje je preneo BBC.

Upucana pred roditeljima i mlađom sestrom

Matildina tetka Lina ispričala je za EBC njuz da je djevojčica upucana na plaži Bondi pred roditeljima i mlađom sestrom. Matilda je nakon pucnjave hitno prevezena u bolnicu, gdje su se ljekari bezuspješno borili da joj spasu život.

"Njih dvije su bile kao bliznakinje, nikada se nisu razdvajale. Djeca bi trebalo da budu srećna. Trebalo bi da se igraju na plaži, a ne da razmišljaju o mecima koji lete unaokolo", rekla je ona, a nije željela da otkrije prezime porodice.

Prema njenim riječima, Matilda je bila "veoma slatko i srećno dijete, sa prelijepim osmjehom". Porodica se iz Ukrajine preselila u Australiju tokom 1990-ih godina i volela je porodične šetnje, piknike u parku i posjete zoološkom vrtu. Njena nastavnica Irina Gudhju opisala ju je kao bistro, radosno i živahno dijete koje je unosilo svjetlost gdje god da se pojavi.

Premijer australijske savezne države Novi Južni Vels Kris Mins izjavio je da su žrtve imale između 10 i 87 godina, prenosi CNN. Među stradalima čija su imena zasad poznata su i:

Rabin Eli Šlanger (41)

Pomoćni rabin jevrejske organizacije Čabad Bondi i organizator događaja "Hanuka kraj mora" na plaži Bondi. Rođen je u Velikoj Britaniji, a iza sebe je ostavio suprugu i petoro male djece. Njegov najmlađi sin rođen je u oktobru, rekao je njegov rođak rabin Zalman Luis.

Aleks Klejtman (87)

Preživio je Holokaust zajedno sa majkom i mlađim bratom u Sibiru. Poginuo je štiteći svoju suprugu Larisu od kiše metaka. Rođen je u Ukrajini, a iza sebe je ostavio suprugu s kojom je bio u braku 60 godina, dvoje djece i jedanaestoro unučadi.

Dan Elkajam

Francuski državljanin koji se nedavno preselio u Australiju. Bio je zaljubljenik u fudbal i igrao za klub "Rockdale Ilinden FC" u Premijer ligi 1. Klub ga je opisao kao izuzetno talentovanu i omiljenu ličnost. Njegova djevojka je preživela napad.

Rabin Jakov Levitan

Sekretar Sidnejskog Bet Dina, duboko uključen u aktivnosti Čabada u Sidneju, saopštila je organizacija.

Ruven Morison

Biznismen i dugogodišnji stanovnik Melburna, poreklom iz bivšeg Sovjetskog Saveza. U Sidneju je, kako navode njegovi prijatelji, "otkrio svoj jevrejski identitet". Iza sebe je ostavio suprugu i ćerku.

Piter Migar

Bivši detektiv policije Novog Južnog Velsa i član ragbi kluba. U trenutku napada radio je kao slobodni fotograf na događaju povodom jevrejskog praznika.

Tibor Vajcen (78)

Na proslavu Hanuke došao je sa suprugom i unucima. Ubijen je dok je pokušavao da svojim telom zaštiti porodičnog prijatelja. Iz Izraela se preselio u Australiju 1988. godine, izjavila je njegova unuka Leor Amzalak.