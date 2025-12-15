U napadu u Sidneju ubijen i fudbaler: Igrao za Ex-Yu ekipu koja okuplja iseljenike

U terorističkom napadu na plaži u Sidneju ubijen je i fudbaler iz Francuske koji igra za makedonski klub.

U terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju ubijen je i fudbaler Dan Elkajam. U pitanju je francuski fudbaler koji nastupa za ekipu Rokdejl Ilinden iz Australije.

Dan Elkajam je jedna od 16 žrtava jučerašnjeg terorističkog napada koji su počinili otac (50) i sin (24), potvrđeno je zvanično iz njegovog kluba. "Potpuno sam slomljen, moj sin igra za Rokdejl Ilinden, a njih dvojica su bili veliki prijatelji. Ovo je tragičan gubitak i još uvek pokušavamo da se pomirimo sa tim", rekao je zamjenik predsjednika Lu Tasevski lokalnim medijima.

Inače se radi o jednom od brojnih Ex-Yu klubova u Australiji, a Rokdejl Ilinden okuplja iseljenike iz Sjeverne Makedonije i važi za poluprofesionalni klub.

Elkajam je imao 27 godina i bio je član kluba posljednjih 12 mjeseci, uživajući veliko poštovanje među saigračima, trenerima i menadžmentom. Živio je u Australiji nekoliko godina i radio kao IT analitičar za "NBC Universal". Pored fudbalskog talenta, bio je poznat i po ljubavi prema sidnejskim plažama i putovanjima po Australiji.

Podsjetimo, ranjeno je još najmanje 27 osoba. Jedan od napadača je ubijen, dok je drugi uhapšen.

