Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Srpski teniser Novak Đoković pojuriće rekordnu 11. titulu u Melburnu.

Rod Lejver ne otpisujte Đokovića na Australijan openu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Legendarni Rod Lejver po kome centralni teren na Australijan Openu nosi ime pokušao je da predvidi ko će osvojiti prvi grend slem u sezoni. Uprkos tome što su Karlos Alkaraz i Janik Siner kombinovano osvojili posljednjih osam velikih titula, Australijanac ne otpisuje Novaka Đokovića.

Lejver kaže da su Siner i Alkaraz favoriti, ali volio bi da u Melburnu zablista neki australijski teniser. 

"Ekstremno je teško predvidjeti, što je sjajna stvar za tenis. Mnogi igrači bi mogli do titule. Naravno, Siner i Alkaraz su na vrhu te liste, njihovo rivalstvo se intenzivira. Siner nastavlja da unapređuje svoju igru i dvostruki je šampion i branilac trofeja, ali ako bude prevruće, rekao bih da Karlos ima prednost. Mislim da će njegova želja da slavi biti veća nego ikad ranije. I nikada ne bih otpisao Novaka Đokovića, koji voli uslove u Australiji", kaže Lejver.

Nekadašnji as vjeruje da bi na prvom grend slemu u sezoni mogli da vidimo iznenađenje. Istakao je dva imena, osim Đokovića, Sinera i Alkaraza.

"Želio bih da Aleks de Minor igra dobro cijele sezone, prošle godine je bio u konkurenciji na svakom grend slemu i ima tu osobinu da se nikada ne predaje. Neko iz nove generacije bi takođe mogao da iznenadi. Na Lejver kupu me je impresionirao Žoao Fonseka. Mislim da bi on mogao da napravi veliku štetu mnogima jer je neustrašiv, kao i Amerikanac Lerner Tien", zaključio je Lejver.

Australijan Open počinje 18. januara, a titulu brani Janik Siner koji je dvostruki uzastopni šampion, dok će Karlos Alkaraz pojuriti svoju prvu titulu. Srpski as Novak Đoković će pokušati da izjednači rekord Margaret Kort koja je osvojila 11 titula, a ujedno i da nadmaši rekord svih rekorda i osvoji 25.

Tagovi

Novak Đoković Tenis Rod Lejver Australijan open

