"Novak Đoković ništa neće osvojiti u 2026. godini"

Aleks Koreča vjeruje da će Karlos Alkaraz i Janik Siner podijeliti sve trofeje u 2026, pa da opet ništa neće ostati za najvećeg svih vremena Novaka Đokovića.

Srpski teniser Novak Đoković nije odigrao još niti jedan meč u 2026. godini, a već je otpisan. Bivši španski teniser i trener Aleks Koreča, koga sada već godinama viđamo kao teniskog eksperta na "Eurosportu", ocijenio je da će Đoković i ove 2026. godine biti bez grend slem pehara.

Preciznije, Koreča smatra da će kao i lani najvažnije pehare u tenisu podijeliti Karlos Alkaraz i Janik Siner, odnosno da niko drugi neće moći da se umiješa u njihovu "duopol" u muškom tenisu.

Uoči početka Australijan opena, na kome je Đoković čak deset puta trijumfovao, Aleks Koreča ističe da bi Alkaraz mogao do svog prvog pehara u Melburnu iako se nedavno rastao sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom: "Za Janika Sinera je to idealno mjesto, loptica i uslovi mu savršeno odgovaraju. Za Karlosa, to je jedini grend slem koji još nije osvojio, ali mislim da bi završetak 2025. godine sa više svježine mogao da mu omogući da u pripremni period uđe sa više energije, što bi mu pomoglo da u Melburnu pronađe svoju najbolju verziju", naglasio je Koreča za "Eurosport".

"To je za njega veoma lijep izazov. Ipak, neće biti lako ni za koga - drugi igrači koji su se tokom predsezone osjećali veoma dobro uvijek mogu da iznenade", naglasio je Španac.

Na pitanje koliko će grend slem titula Alkaraz i Siner osvojiti 2026. godine, tu je imao spreman odgovor iako je malo oklijevao zbog novonastale situacije kod Alkaraza: "To je veoma teško reći, naročito nakon što se Karlitos rastao sa trenerom Huanom Karlosom Fererom. Prošle godine sam rekao da će podijeliti titule. I ove godine mislim da će biti isto", zaključio je Koreča.

Podsjetimo, žrijeb za Australijan open biće održan 15. januara, a Alkaraz je prvi nosilac i biće na suprotnom dijelu kostura u odnosu na Sinera, dok će Đoković kao četvrti nosilac na jednog od njih u polufinalu.

