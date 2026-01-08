Poznato kad je žrijeb Australijan opena: Srpkinja će izvlačiti protivnike Novaku Đokoviću

Novak Đoković će u Australiji imati jednu od posljednjih prilika u karijeri da osvoji 25. grend slem titulu i zbog toga će biti veoma važno ko mu stoji na putu.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković je otkazao učešće na turniru u Adelejdu kako bi se što bolje pripremio za Australijan open, a znamo da mu je u ovoj fazi karijere prioritet da bilježi dobre rezultate na grend slemovima. Turnir u Melburnu biće jedna od posljednjih prilika da osvoji trofej na nekom od četiri najveća turnira i zbog toga je važno sa kim će igrati na putu do trofeja.

Žrijeb za prvi teniski grend slem turnir u sezoni, Australijan open, biće održan 15. januara u Melburnu od 4.30 časova po centralnoevropskom vremenu, saopštili su danas organizatori takmičenja. Među voditeljima programa biće i nekadašnja teniserka Jelena Dokić, Srpkinja koja je tokom karijere igrala i za našu reprezentaciju, ali i za Australiju u kojoj živi već godinama.

Novak Đoković će biti četvrti nosilac na Australijan openu, što znači da prije polufinala neće moći da igra sa trojicom tenisera koji su plasirani bolje od njega. To je veoma važna stvar, jer mu je 2025. godine baš u četvrtfinalu "zapao" Karlos Alkaraz, a zatim je u polufinalu predao meč Aleksandru Zverevu koji je kasnije izgubio finale od Janika Sinera. Ovog puta će Đoković imati nešto lakši put, ali ćemo tek na terenu vidjeti koliko će mu biti teško da osvoji 25. grend slem trofej.

Srbiju će u muškom singlu predstavljati Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Hamad Međedović, dok će u kvalifikacijama nastupiti Dušan Lajović. U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Olga Danilović, a u kvalifikacijama će igrati Lola Radivojević i Teodora Kostović.

Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara. Titulu u muškoj konkurenciji brani Italijan Janik Siner koji je 2025. godine pobijedio Sašu Zvereva, a u ženskoj Amerikanka Medison Kiz koja je prošle sezone bila bolja od Arine Sabalenke.

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Novak Ðoković osvojio titulu i pocepao majicu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)