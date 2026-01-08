logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kad je žrijeb Australijan opena: Srpkinja će izvlačiti protivnike Novaku Đokoviću

Poznato kad je žrijeb Australijan opena: Srpkinja će izvlačiti protivnike Novaku Đokoviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković će u Australiji imati jednu od posljednjih prilika u karijeri da osvoji 25. grend slem titulu i zbog toga će biti veoma važno ko mu stoji na putu.

Kad novak djokovic dobija protivnike za australijan open Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković je otkazao učešće na turniru u Adelejdu kako bi se što bolje pripremio za Australijan open, a znamo da mu je u ovoj fazi karijere prioritet da bilježi dobre rezultate na grend slemovima. Turnir u Melburnu biće jedna od posljednjih prilika da osvoji trofej na nekom od četiri najveća turnira i zbog toga je važno sa kim će igrati na putu do trofeja.

Žrijeb za prvi teniski grend slem turnir u sezoni, Australijan open, biće održan 15. januara u Melburnu od 4.30 časova po centralnoevropskom vremenu, saopštili su danas organizatori takmičenja. Među voditeljima programa biće i nekadašnja teniserka Jelena Dokić, Srpkinja koja je tokom karijere igrala i za našu reprezentaciju, ali i za Australiju u kojoj živi već godinama.

Novak Đoković će biti četvrti nosilac na Australijan openu, što znači da prije polufinala neće moći da igra sa trojicom tenisera koji su plasirani bolje od njega. To je veoma važna stvar, jer mu je 2025. godine baš u četvrtfinalu "zapao" Karlos Alkaraz, a zatim je u polufinalu predao meč Aleksandru Zverevu koji je kasnije izgubio finale od Janika Sinera. Ovog puta će Đoković imati nešto lakši put, ali ćemo tek na terenu vidjeti koliko će mu biti teško da osvoji 25. grend slem trofej.

Srbiju će u muškom singlu predstavljati Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Hamad Međedović, dok će u kvalifikacijama nastupiti Dušan Lajović. U ženskoj konkurenciji Srbiju će predstavljati Olga Danilović, a u kvalifikacijama će igrati Lola Radivojević i Teodora Kostović.

Australijan open biće održan od 18. januara do 1. februara. Titulu u muškoj konkurenciji brani Italijan Janik Siner koji je 2025. godine pobijedio Sašu Zvereva, a u ženskoj Amerikanka Medison Kiz koja je prošle sezone bila bolja od Arine Sabalenke.

Bonus video:

Pogledajte

00:23
Novak Ðoković osvojio titulu i pocepao majicu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC