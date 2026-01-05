logo
"Razočaran sam, ali ne mogu": Potpuni šok, Đoković se povukao sa turnira pred Australijan open

"Razočaran sam, ali ne mogu": Potpuni šok, Đoković se povukao sa turnira pred Australijan open

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković se povukao sa turnira u Adelejdu i oglasio se na društvenim mrežama da obrazloži odluku

Novak Đoković se povukao sa turnira u Adelejdu Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Novak Đoković šokirao je sve i odlučio da se povuče sa turnira u Adelejdu. Takmičenje koje je trebalo da posluži kao uvertira za Australijan open. To po malo zabrinjava i navijače i sve koji su se nadali da će ga vidjeti tamo, ali se to neće dogoditi. Oglasio se na društvenim mrežama i obrazložio odluku.

"Svim mojim fanovima u Adelejdu, nažalost nisam fizički spreman da se takmičim. Lično, razočaran sam jer imam dosta lijepih uspomena, osvojio sam titulu tamo prije dvije godine. Bio sam veoma uzbuđen zbog povratka i osjećam se tamo kao da igram kod kuće", napisao je Novak na Instagramu.

Potom je poručio da će vrlo brzo da dođe u Australiju i da je fokus na prvom grend slemu sezone.

"Moj fokus sada je na pripremi za Australijan open. Radujem se dolasku u Melburn uskoro i to što ću vidjeti fanove u Australiji", završio je Đoković.

Izvor: Instagram/djokernole/Printscreen

Tagovi

Novak Đoković Tenis

