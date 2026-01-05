logo
Novak Đoković postavio novi rekord a sezona nije ni počela

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković osvojio je novu "hiljadarku".

novak djokovic oborio nevjerovatan rekord Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković još uvijek nije počeo novu sezonu, ali je ovog ponedjeljka oborio novi nevjerovatan rekord. Srpski as je ponovo ispisao istoriju "bijelog sporta" jer je dostigao 1000. nedjelju na ATP listi u nizu u Top 50 igrača na Turu. Tačnije, od momenta kada je ušao u "elitni klub" nije padao ispod 40. pozicije.

To mu je uspjelo u junu 2006. godine, skoro prije 20 godina, a ovako je izgledala posljednja lista bez njega među najboljih 50 igrača.

 Rekordi koje može da obori u 2026. godini

Ukoliko Novak Đoković bude osvojio makar dvije titule kao protekle sezone izjednačiće se sa Rodžerom Federerom koji je drugi najtrofejniji u istoriji (103) poslije Džimija Konorsa koji je trenutno nedodirljiv sa 109 titula. Srbin bi mogao da izjednači rekord Margaret Kort na Australijan Openu (11 titula), što bi ujedno bila 25. Takođe, ukoliko uspije da osvoji bilo koji slem, postaće najstariji u istoriji koji je to uspio.

Srpski as će u Melburnu upisati svoj 81. nastup na grend slem turnirima i time će izjednačiti rekord svih vremena sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom.

Novak Đoković čestita Božić
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Tenis

