"Poljubim njihove slike svaki dan": Novak Đoković nikada ne skida ove dvije ogrlice

Najbolji srpski sportista svih vremena Novak Đoković najveću motivaciju crpi iz vjere i porodice.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ima dvije stvari od kojih se ne odvaja. To su ogrlice koje nikad ne skida i puno mu znače. Jedna je pravoslavni krstić, dok druga simboliše povezanost sa porodicom. Upravo su vjera i podrška najbližih ono što je Srbin potencirao tokom čitave karijere.

Poznato je da je najbolji srpski sportista svih vremena veliki vjernik, a simbol hrišćanstva koji nosi oko vrata daje mu posebnu motivaciju i mir tokom izazovnih vremena. Druga ogrlica liči na tenisku loptu, ali zapravo ima dosta dublje značenje.

"Imam dvije ogrlice koje stalno nosim. Jedna je pravoslavni krst koji simboliše moju povezanost sa hrišćanskom zajednicom. Mnogo mi znači. Druga ogrlica simbolizuje tenisku lopticu, ali ujedno i planetu. Simboliše moje tenisko putovanje, kada je otvorim, tu su slike moje porodice. Tu smo moja žena i ja, sin, ćerka i naši psi. Jako mi je važna ova ogrlica, otvorim je svaki dan, poljubim svakog člana poorodice. Osjećam da smo zajedno i kada fizički nisu prisutni", rekao je Nole.

Kako je Đoković govorio o vjeri?

"Vjera znači sve. Ja bez vjere prestajem da postojim. Čovek mora da vjeruje u neku božansku energiju, u stvoritelja, u nešto iznad sebe, nešto veće. Svaka religija je drugačija - ja jesam ponosan što sam pravoslavni hrišćanin, ali takođe sebe smatram univerzalnim pacifistom", rekao je jedno prilikom Đoković i dodao:

"Kada čovjeku ponestane motivacije i inspiracije svakodnevne, nezavisno od toga čime se bavi i gdje se nalazi - molitve i vjera u božansku intervenciju, i vjera da te štiti i prati energija koja dolazi od svevišnjeg, i da ti ona osvjetljava put, to je ono što čovjeka uvijek može da pokrene. To ništa ne košta, a mnogo znači".