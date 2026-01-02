logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Poljubim njihove slike svaki dan": Novak Đoković nikada ne skida ove dvije ogrlice

"Poljubim njihove slike svaki dan": Novak Đoković nikada ne skida ove dvije ogrlice

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Najbolji srpski sportista svih vremena Novak Đoković najveću motivaciju crpi iz vjere i porodice.

Novak Đoković nikada ne skida ove dvije ogrlice Izvor: gqsports/Instagram/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ima dvije stvari od kojih se ne odvaja. To su ogrlice koje nikad ne skida i puno mu znače. Jedna je pravoslavni krstić, dok druga simboliše povezanost sa porodicom. Upravo su vjera i podrška najbližih ono što je Srbin potencirao tokom čitave karijere.

Poznato je da je najbolji srpski sportista svih vremena veliki vjernik, a simbol hrišćanstva koji nosi oko vrata daje mu posebnu motivaciju i mir tokom izazovnih vremena. Druga ogrlica liči na tenisku loptu, ali zapravo ima dosta dublje značenje.

"Imam dvije ogrlice koje stalno nosim. Jedna je pravoslavni krst koji simboliše moju povezanost sa hrišćanskom zajednicom. Mnogo mi znači. Druga ogrlica simbolizuje tenisku lopticu, ali ujedno i planetu. Simboliše moje tenisko putovanje, kada je otvorim, tu su slike moje porodice. Tu smo moja žena i ja, sin, ćerka i naši psi. Jako mi je važna ova ogrlica, otvorim je svaki dan, poljubim svakog člana poorodice. Osjećam da smo zajedno i kada fizički nisu prisutni", rekao je Nole.

 Kako je Đoković govorio o vjeri?

"Vjera znači sve. Ja bez vjere prestajem da postojim. Čovek mora da vjeruje u neku božansku energiju, u stvoritelja, u nešto iznad sebe, nešto veće. Svaka religija je drugačija - ja jesam ponosan što sam pravoslavni hrišćanin, ali takođe sebe smatram univerzalnim pacifistom", rekao je jedno prilikom Đoković i dodao:

"Kada čovjeku ponestane motivacije i inspiracije svakodnevne, nezavisno od toga čime se bavi i gdje se nalazi - molitve i vjera u božansku intervenciju, i vjera da te štiti i prati energija koja dolazi od svevišnjeg, i da ti ona osvjetljava put, to je ono što čovjeka uvijek može da pokrene. To ništa ne košta, a mnogo znači".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC